Gasparics Győző polgármester azzal indokolta a váltást, hogy a nyári időszakra programbőség jellemző a környéken is, és nem akartak a környező településekkel „versenyezni”, másrészt azt is figyelembe vették, hogy a július a szabadságolások időszaka. – Úgy érzem, bejött a számításunk, nagyon régen volt ekkora érdeklődés külsősárdi program iránt, közel ötszáz fő látogatott hozzánk – mondta a 73 lakosú község vezetője. – Öt csapat, köztük a muravidéki testvértelepülésünk, Kót küldöttsége vállalt főzést, hogy legyen mivel megkínálnunk a vendégeket. A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő mondott beszédet, aki elsőként azt a bizalmat köszönte meg, amit immár ötödik alkalommal kapott meg a választóktól.

Kiemelte: óriási megtiszteltetés tízmillió magyarországi állampolgár közül azon 106 személy sorába tartozni, akik egyéni választókerületi képviselőként kerülhettek be a parlamentbe, de egyben hatalmas felelősség is. – Fő feladatunk az emberek boldogulásának elősegítése, legyen szó akár magánszemélyekről, akár vállalkozókról, az önkormányzatok támogatásával a helyi lakosok életkörülményeinek javításán dolgozunk – mondta a képviselő. – Ez a választókerület nagyon jelentős forrásokhoz jutott az évek során, ebből Külsősárd is részesült, többek közt a Magyar falu program jóvoltából. A pályázatok elbírálásakor nem lehet szempont, hogy mennyien lakják az adott települést, az a cél, hogy minden magyar ember számára biztosítani tudjuk a megfelelő infrastruktúrát.