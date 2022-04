—Tavaly júliusban volt az ősbemutatója ennek a különleges tárlatnak, mellyel a célunk az volt, hogy a naprendszerünk világát el tudjuk vinni a látássérülteknek és a látó érdeklődőknek is- tájékoztatott Ivanics Ferenc, Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke. Hozzátette, hogy az ősbemutatót majdnem egy éves előkészítési időszak előzött meg. A Veszprém megyei látássérülteknek az elnökségétől kértek segítséget a modellek elkészítésében, hogy látássérültek, illetve vakok is eligazodhassanak a kiállítás anyagában. Minden egyes makettet Braille-írásos címkével láttak el, hogy megkönnyítsék a tájékozódást a látássérülteknek. A kiállítás interaktív, ugyanis 77 modellhez audio-kommentár is készült, melyeket NFC chipek, illetve QR-kódok segítségével lehetett megnyitni, meghallgatni az érdeklődőknek.

A kiállításon a látó érdeklődők egy Mystery Box segítségével valódi érzékenyítés formájában, játékos keretek között tehették próbára tapintásukat.

—A helyi látássérült egyesületből is sokan eljöttek, kísérőkkel, családdal, barátokkal érkeztek a programra, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon hálásan fogadták a tárlatunkat, melyen velük együtt haladtunk végig az állomásokon- fogalmazott Ivanics Ferenc.

A Bakonyi Csillagászati Egyesület a jövőben szeretné fejleszteni a programot, és nemcsak a naprendszer égitestjeit szeretnénk majd bemutatni, hanem naprendszeren kívüli objektumokat is szeretnének majd megjeleníteni, illetve megformázni, bemutatni a közönségnek.