Az eseményt a Kulcs – Kompetenciák, Utak, Lehetőségek Nemzetközi Csapatmunkában című nyertes projekt nyitórendezvényeként szervezték meg.

A megjelenteket dr. Németh­- né Kovács Edit, a Nagykanizsai Központi Óvoda vezetője, Balogh László polgármester és Gábris Jácint, a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnöke köszöntötte. Majd előadásokra került sor, egyebek közt a társadalmi innovációk szerepéről, a robotika óvodai nevelésben betöltött szerepéről, a fenntarthatóságról, s bemutatkozhattak a partnerintézmények is.

– A pandémia miatt bevezetett korlátozások komoly nehézségeket okoztak az iskolai oktatásban és az óvodai nevelésben is – bocsátotta előre dr. Némethné Kovács Edit. – Ám azt szokták mondani, ha egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik; most is ez történt, ugyanis hangsúlyosabbá vált a digitális világ, előtérbe került az úgynevezett okos eszközök használata, ami az óvodák esetében járatlan út volt. Tapasztalataink szerint a hagyományos oktatás és a digitalizáció harmóniája megteremthető, erről is szólt a mai nap – mondta az EMMI-től tavaly a 2021. év Társadalmi Innovációja díját is kiérdemlő Nagykanizsai Központi Óvoda vezetője.

Geröly Krisztina projektkoordinátortól pedig megtudtuk: a projekt három intézmény, a központi óvoda (és miklósfai, kiskanizsai és Kossuth téri tag­óvodái), az erdélyi, szentegyházai Mártonffi Általános Iskola, valamint a vajdasági, magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény együttműködésére épül.