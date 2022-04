– Utoljára 2019-ben ünnepelhettük ezt a napot, ember- és lélekpróbáló időszak van mögöttünk – fogalmazott köszöntőjében a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Prenner Zsuzsanna a megyeszékhelyi Űrhajós Bölcsődében csütörtökön tartott rendezvényen.

– A nehéz időszakban is mindig élveztük a fenntartó, a városi önkormányzat támogatását, gondoskodását, a problémáinkkal nem maradtunk magunkra – tette hozzá.

Az önkormányzat nevében Balaicz Zoltán polgármester mondott köszönetet a szolgálatért, amit a bölcsődei dolgozók a gyermekekért, a városért, a nemzetért tesznek.

Prenner Zsuzsanna köszöntötte a résztvevőket

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Az ünnep alkalmából a város négy bölcsődéjében dolgozó 121 alkalmazott munkáját is megköszönték. Az év szakmai kitüntetését Krokker Ferencné (Űrhajós) kisgyermeknevelő kapta, míg a technikai dolgozók közül Némethné Boronyák Mária (Tipegő) konyhai kisegítő érdemelte ki az elismerést. Bölcsődénként is egy-egy dolgozó részesült elismerésben: Koczfánné Pető Ildikó (Cseperedő), Takács-Huszár Ildikó (Napsugár) Nemeshegyi Anikó (Tipegő), Bölecz Melinda (Űrhajós).

Nagykanizsán immár 11. alkalommal szervezték meg a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Rózsa utcai telephelyén a bölcsődei világnapot. A dolgozókat Lukács Erika intézményvezető köszöntötte, beszédében elmondta: évről évre színvonalas szakmai konferencia keretében emlékeztek meg e jeles napról, melyet a veszélyhelyzet és a járványügyi szabályok betartása teljes mértékben felülírt. A közösségi ünneplés ezúttal is elmaradt, de most úgy döntöttek – ha szűk körben is, de –, a díjátadó ünnepséget megtartják.

– Magyarországon 160 éve formálódnak a gyermekgondozás hagyományai – fogalmazott Balogh László polgármester. – A magyar bölcsődék színvonala elismerten jó, persze volt idő, amikor megkérdőjelezték szükségességét. Napjainkra beigazolódott, hogy a nők munkavállalásának fontos feltétele a napközbeni gyermek­intézmények megléte. Korunk modern életformájának már elengedhetetlen része a jól kidolgozott módszerek alapján működő bölcsődei ellátás.

Az idén kiemelkedő munkája megbecsüléseként az „Év bölcsődei dolgozója” címet Büki Zoltánné Ibolya, a Belvárosi Bóbita Bölcsőde szakácsnője érdemelte ki.