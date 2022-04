Az eredményhirdetésre - lévén, az irodalom (és néha a történelem) erősen kötődik a kávéházi környezethez, gondoljunk csak a Pilvax, vagy a New York kávéház szerepére - a település határában található Sasha Étteremben került sor, ahol a díjazottakat és családtagjaikat az egyesület vendégül látta egy jó kávé, vagy üdítő erejéig. Emellett Balogh Andrea, a Zalaszabarért Egyesület elnöke több érdekességet is megosztott a hallgatósággal a kávéval és a kávézással kapcsolatban. Még nem vagyunk távol tőle, ezért megemlékeztek a költészet napjáról is, közösen elénekelték József Attila Tiszta szívvel című versét. Ezt követően került sor az immáron második alkalommal meghirdetett versíró pályázat eredményhirdetésre. Balogh Andrea elnök elmondta: az idei pályázat célja az volt, hogy újabb emberi kapcsolatok születhessenek és a résztvevők a pandémiás el- és bezártság után lelkiekben is töltekezhessenek - ezt szolgálta, hogy helyeztek az asztalokra a beérkezett és kinyomtatott versekből, így az alkotók megismerhették a versenytársak műveit is.

- A pályázatot amatőr alkotók számára hirdettük meg alsó tagozatos, felsős, illetve 14 év feletti korcsoportokban. Tematikus megkötés nem volt, a mű bármiről szólhatott. Egy pályázó 3 verssel nevezhetett, az alkotásokat a Tulok Teréz költő, Kardos Ferenc, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, költő és Bognár Csilla könyvtáros összetételű zsűri bírálta el – hallottuk a főszervezőtől, aki hozzátette, a grémium 17 alkotó 28 versét tartotta elismerésre méltónak. Az alsósok közül Borbély Ágoston és Borbély Borbála, a felsősöknél Aranyos László, Bagarus Zsófia, Csepregi Lilla, Csordás Gréta, Szabó Sára, a felnőttek körében pedig Hantos Barnabás, Márkus László, Márkusné Balázs Ildikó, Poórné Tóth Marietta és Veszprémi Ilona verse, illetve versei érdemeltek díjat. Ezen felül Borbély Borbála, Szabó Sára, Hantos Barnabás és Borbély Ágoston a közönségdíjat is megkapta.