A nemzeti ünnep körüli hosszú hétvégén telt házasak voltak a hévízi szállodák, köszönhetően a belföldi érdeklődésnek, illetve az osztrák, német és cseh vendégeknek.

– A húsvét is hasonlónak ígérkezik – szögezte le Pállfy Tamás, a turisztikai nonprofit kft. ügyvezető igazgatója, aki jelezte: már 80 százalék körüli a hotelek foglaltsága, és a magánszálláshelyeken is kezd beindulni az élet, függetlenül attól, hogy sokan még vacillálnak a háború és a pandémia miatt. Ám az előbbitől relatíve távol vagyunk, az utóbbi pedig talán egyre kevésbé befolyásolja az utazási döntéseket.

Éppen ezért Hévízen nem változtattak a célkitűzésen, már csak azért sem, mert az erős (év)kezdés után a nyár az előző esztendőkhöz hasonlóan várhatóan sok vendéget vonz a fürdővárosba. Erősíti az optimizmust, hogy június 16-ától elindul a dortmundi repülőjárat, amely hetente kétszer hoz – és persze visz vissza – turistákat, amit további gépek is követhetnek, akár már az év második felében.



A közelgő ünnepi napokra programsorozattal is készülnek Hévízen, folytatta az igazgató. Nagypéntektől húsvéthétfőig népi játékok és ugrálóvár szolgálja a kikapcsolódást a dr. Moll Károly téren. Ezen túl nagyszombaton a város több pontján is lesz lehetőség a kikapcsolódásra, a turisztikai nonprofit kft. és a Hévízi Vállalkozók Egyesületének jóvoltából.



A városházán például egy gyermekdarab, a Tourinform-iroda udvarán foglalkoztató pont csábítja a fiatalabbakat, s szerveznek tojáskereső játékot is a belvárosban. Mindezeken felül este misztikus fényjáték várja az érdeklődőket, akikre másnap – egyebek mellett – a Zsödi duó koncertje és a Hello Kids partizenekar utcabálja is vár, sorolta a kínálatot Pálffy Tamás, hozzátéve: természetesen, szokás szerint, ajánlják vendégeiknek a környező települések kínálatát is, így például a Nyitott porták elnevezésű gasztrokulturális kavalkádot a Zala-völgye településein.

Czimondor Nándor, a zalakarosi MenDan igazgatója nem ok nélkül mosolyog, már három hete telt házzal üzemelnek

Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap/Archív

Zalakaroson minden szálloda készül a húsvéti hosszú hétvégére. Czimondor Nándor, a MenDan Hotel igazgatója kijelentette: a húsvét sikerre van ítélve, hiszen az egyik legnagyobb katolikus ünnep Európában. Jellemzően, amelyik szálloda most nyitva tart, bízhat benne, hogy megtelik.



– A szállodánk már három hete telt házzal működik, gyakorlatilag csak egy hirtelen lemondást követően adhatunk szobát, ám ez sem jellemző – mesélte a szállodavezető. – Országszerte minden szállás­adó, mi is különféle húsvéti, tavaszváró programokkal készülünk a családoknak, különös tekintettel a gyermekekre. Észrevehető, hogy a többnapos pihenés sokkal népszerűbb lett, mint a két éjszakás. Utóbbi esetben csak kapkodják a fejüket a vendégek, igazán nincs idő szinte semmire, pedig érdemes kiszakadni a szállodai kényelemből és körbenézni a városban is.



Czimondor Nándor szerint akik először járnak a fürdővárosban, számukra is kivételesen jó programokat kínál Zalakaros. Nagyon népszerű célpont a Karos mögötti domb­vidék a kilátóval, a Kis-Balaton, de még Keszthely a Festetics-kastéllyal vonzó lehetőség az aktív pihenésre. Közel van a kápolnapusztai bivalyrezervátum, a Kányavári-sziget, ezek mind színesebbé teszik a dél-zalai pihenést, mely természetközeliségével szinte verhetetlen.

Jankovics Ferenc és csapata már készül az április végi kerékpártúrákra

Forrás: Benedek Bálint/Zalai Hírlap

Ha már szó esett az aktivitásról, akkor Nagykanizsán a Teker Egyesület szinte minden hétvégén kínál kerékpározási lehetőséget. A biciklizés szeretetéről és a programjaikról beszélt az egyesület alapítója, alelnöke, Jankovics Ferenc.



– A társaságunk összetartó, de kisebb csoportok szinte minden hétvégén kerékpároznak Nagykanizsán és vonzáskörzetében – mondta. – Az internetes közösségi oldalon elérhető csoportunkhoz bárki csatlakozhat, segítünk a biciklik felkészítésében, a túrák megtervezésében, hiszen imádunk nyeregben lenni. Különféle távokon indulunk el, olykor 70 és 100 kilométereket is teljesítünk, a legnépszerűbb köreink között szerepelnek a város környékiek, a Gyékényesig tartót is említhetném, de gyakran Lendvára vagy a Balaton-parti Fonyódra is szívesen eltekerünk.



A kerékpársportot kedvelő egyesület alig várja, hogy a városba érjen a Giro d’Italia mezőnye. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség és a Teker Egyesület az Aktív Magyarország támogatásával az eseményt felvezető kerékpártúrát szervez április 24-én (vasárnap) Nagykanizsán. A közvetlenül húsvét utáni kerékpártúra nemcsak egy sportesemény, hanem egy összejövetel és kikapcsolódási lehetőség a családok, barátok és egyedül érkezők számára is.

A tavasz beköszöntével Göcsej iránt is megnőtt az érdeklődés. Húsvét közeledtével baráti csoportok, családok is felhúzzák a túracipőt, és akár az országot átutazva választják úti célnak a „szegek” vidékét.



Egyre többen felismerik a lehetőséget és vendégházakat üzemeltetnek a településeken. Magai Ágota is vendégházat és turistapihenőt működtet Becsvölgyén, és szinte minden napra van foglalása.



– Az ország valamennyi területéről, külföldről, de legtöbben Budapestről érkeznek és járják a vidéket. Tapasztalatom szerint a gyalogos túrák a legnépszerűbbek, de jönnek sportolni vágyók, és vannak, akik kerékpárral járják be a csodálatos zalai térséget. Amit az ideérkezők keresnek, az a szép táj, a csend, a nyugalom és a gasztronómiai kínálat. A látogatók számára fontos a biztonságos szálláshely és a megfelelő szolgáltatás. Amiben fejlődnie kell Göcsejnek, hogy minden évszakban érdekességekkel, szolgáltatásokkal, különböző programokkal vonzóvá kell tenni a térséget és bemutatni a különlegességét – mondta Magai Ágota.

Csatlós Csilla (balról) és Török Tamásné Era díszítik a Bonne Chance Hotel előtti tojásfát

Forrás: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Nemcsak a nagy szállodák, a kisebb zalai szálláshelyek is bizakodóan tekintenek a húsvéti időszakra. Bázakerettyén és környékén jól alakulnak a foglalások, a térség idegenforgalmi zászlóshajója, az ország tíz legjobb vidéki szálláshelye közé is beválasztott Bonne Chance Hotel például telt házas lesz.



– Ezt nemcsak a húsvéti hosszú hétvégéről mondhatjuk el, hanem gyakorlatilag folyamatosan erre számíthatunk – mondta Csatlós Csilla tulajdonos, aki egyben a település polgármestere is. – A mögöttünk hagyott hétvégén sem volt üres szobánk, az előttünk álló hétvége is hasonlóan alakul. Akkor egy 36 fős kerékpáros csoport érkezik hozzánk Kaposvárról. A nyár kezdetéig szinte valamennyi hétvégénk telt házas már.



Csatlós Csilla azt mondja, két év Covid okozta dermedtségből ébred az ország, ezért általános trend, hogy fellendülőben az idegenforgalom. A polgármester szerint a dél-zalai térség kifejezetten alkalmas kerékpározásra, bakancsos túrákra, de vannak egyéb attrakciók is, amiket egyre inkább kezdenek felfedezni a pihenésre vágyók. Már látogatható a budafai arborétum, ami a húsvéti hétfőn is nyitva tart, a Zalaerdő Zrt. erdei kisvasútjának is lesz menetrend szerinti húsvéti járata, amely április 15-én és 16-án, azaz pénteken és szombaton közlekedik, s a horgászszezon is elindult már a szomszédos Kistolmácson.



Pusztaszentlászlón néhány napos kihagyást követően éppen mától fogad újra vendégeket az Aqua Barbara Termálfürdő. A 2020-ban újraindított turisztikai központ elvileg ugyan egész évben üzemel, ám előre nem látható műszaki hiba miatt az elmúlt hét végén kénytelenek voltak leállni. A javítási munkákat azóta elvégezték, így nemcsak újranyitottak, de az eddigi programjaik és kedvezményeik is tovább élnek.

Az ügyfelek folyamatosan érkeznek az utazási irodába, akiknek Németh Márió és Szekeres Tünde irodavezető ad ajánlatot

Forrás: Katona Tibor/Zalai Hírlap

A húsvéti hosszú hétvégére nemcsak a környékre utaznak a zalaiak, szívesen választanak külföldi desztinációt. Az emberek egyre bátrabbak, már az őszi és téli szünetben is foglaltak hosszabb-rövidebb időre külföldi lehetőségeket.



– Legtöbben már januárban felkeresték irodánkat azzal, hogy tavaszi úti célokat keresnek – tájékoztatta lapunkat Szekeres Tünde, a Domino Travel utazási iroda vezetője. – Egyiptom nagy kedvenc még mindig, a családok szívesen választanak melegebb és sok élményt nyújtó helyeket ilyenkor. Emellett a nagyobb európai városokat látogatják, például Londont, de Isztambult, Máltát, Ciprust, a Kanári-szigeteket, Spanyolországot ugyancsak egyre többen célozzák meg. Az ügyfelek nagy hányada rendelkezik az Európai Unióban elfogadott oltással, mégis arra biztatok mindenkit, hogy utazás előtt néhány nappal tájékozódjanak a konzulátusok honlapján a legfrissebb tudnivalókról.



A Zalaegerszegi Tourinform iroda vezetője, Tuboly Andrea a belföldi úti célokat célzó kérdésünkre elmondta: a hozzájuk forduló egerszegiek, környékbeliek leginkább az aktív szabadidő eltöltését preferálják. Az irodában turistatérképeket keresnek, szeretik az egy-két napos kirándulásokat, rövid utazással elérhető célpontokat, úgy mint a Dunakanyart, a Balaton-felvidéket. A közelgő ünnep alkalmával vannak, akik nagyobb történelmi városainkat látogatják meg, tette hozzá.