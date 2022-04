Kajári Attila elmondta, hogy a megújult Vörösmarty-iskola a régióban egyedülálló. A külső és belső felújítás részeként elvégezték az energetikai korszerűsítést, hőszigetelését, megoldották az akadálymentesítést, beépítettek egy liftet, míg a mindennapos testnevelés helyszínét biztosító tornateremben speciális sportpadlót fektettek le, illetve teljes akusztikus fal- és mennyezetburkolatot kapott. Emellett több tízmillió forint értékben eszközbeszerzés is történt: székek, padok, digitális eszközök, és más a szaktantermekben használt felszerelések teszik teljesebbé az oktatást.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos a bejáráson gratulált a városnak, a fenntartónak és a kivitelezőnek a fejlesztéshez. Hozzátette, hogy szeretnék folytatni a megkezdett munkát, hiszen egy európai uniós ciklus elején vagyunk, újabb jelentős források érkeznek Magyarországba és Zala megyébe is, amiket szeretnének tisztességesen felhasználni. Továbbá teljesíteni a Magyar falu program kapcsán tett ígéretet is, miszerint minden településen megújulnak a közintézmények, utak, járdák.

Horváth László örömét fejezte ki az iskola felújítása kapcsán, mely nem csak a helyieket, hanem a bejáró környékbelieket is szolgálja. Megköszönte a pedagógusoknak, szülőknek, hogy sikerült az iskolai életet a munkálatok alatt zavartalanul megszervezni. Arról is beszámolt, hogy mintegy 170 millió forint önkormányzati fejlesztés során a főzőkonyha és az étterem belső terei is megújultak, illetve új, modern konyhatechnológiát építettek be, így már 7-800 főre tudnak főzni.