- A szakmámban nem tudtam elhelyezkedni, ezért jöttem a könyvtárba dolgozni. Fiatalon pedig az ember azt gondolja, hogy a könyvtárban csend és meleg van, alig akad teendő, lehet olvasgatni. De ez nem így van. Ettől függetlenül az idén lesz 40 éve, hogy itt dolgozom. A kezdetekkor a József Attila Városi Könyvtár Alugép fiókkönyvtárában is dolgoztam, ahol szintén nagyon szerettem lenni. Az egy kicsit emberközelibb volt számomra. Közben férjhez mentem, megszületett a gyermekem, a gyes után pedig a könyvtár olvasószolgálatába kerültem. A mai napig is ebben a csoportban vagyok, amelyet nagyon szeretek. Mi végezzük a kölcsönzési feladatokat, mi találkozunk az olvasókkal először, rendezvényeket, programokat is szervezünk. Lehet mondani, hogy mi adjuk a könyvtár arcát - kezdte Tilda.

Egy könyvtárosnak rengeteg színes és érdekes feladata van

- A munkám során mindenféle korosztállyal találkozom. Foglalkozásokat tartok a ságodi óvodában, de digitális kompetenciafejlesztést is végzünk a kollégákkal az idősebb korosztálynak. Mindkettő nagyon közel áll hozzám. Amikor pedig a tanfolyam résztvevői közül egy-egy hallgató küld nekem később e-mailt vagy egy ünnepi köszöntést képeslapon, ami által neki is sikerélménye van, akkor érzem igazán azt, hogy megéri a befektetett munka. Egyébként ezt a kompetenciafejlesztést végezzük más településeken is. De mellette ismeretterjesztő előadásokat is viszünk a környékbeli nyugdíjas kluboknak, kézműves foglalkozást tartunk külső helyszínen gyerekeknek.

Fel a Netre öregem!

- Van egy online vetélkedő, amit 11 éve csinálok már; ez pedig a „Fel a Netre, öregem!” elnevezést kapta. Annak idején azért hoztam létre, hogy akik elvégzik a számítógépes tanfolyamot, azoknak ne sikkadjon el az idők folyamán a tudása, és játékosan, de használják az internetet. Ezt otthon, karosszékből el lehet végezni. A játék során minden hónapban 30 érdekes, különböző témákat feldolgozó kérdéssort kapnak a résztvevők, amelynek a megfejtését vissza kell küldeniük. Az év végén pedig ünnepélyes eredményhirdetést tartunk a könyvtárban, műsorral, ajándékokkal. Nagyon szeretik a játékosok.

Különleges hobbik is bemutatásra kerülnek a könyvtárban

- Minden év tavaszán bemutatkozik egy település, ahonnan különböző, helyi emberek által készített értékek kerülnek bemutatásra. Ez lehet egy 80 éves néni horgolása vagy egy kosárfonás, fafaragás is. Nekik szervezünk egy kiállítást a könyvtárban. Az adventi időszakban lehetőséget biztosítunk egy civil személynek különleges, érdekes hobbigyűjteményének bemutatására. Az első kiállítónk Kisgyörgy Erzsébet nyugdíjas könyvtáros hatalmas képeslapgyűjteményének válogatása volt. Ezen kívül mandalakészítő, könyvszobrász, amatőr festő, óra- és érmegyűjtő és a kollégáim is megmutathatták kreativitásukat.

Utoljára Orbán Anikó kiállítása volt látható.

Forrás: Korosa Titanilla/Zalai Hírlap/Archív

Megéri könyvtárosnak lenni

- Sok olyan emlékem van, ami miatt úgy gondolom, megérte és érdemes volt ebben a 40 évben könyvtárosnak lenni. Nyilván az ember már kacsingat a nyugdíjas évek felé, de úgy érzem, ha csak annyit elértem, hogy vannak olyan emberek, akik azért jönnek el a könyvtárba, mert szeretik a könyvtár szívélyes, segítőkész légkörét, akikkel baráti kapcsolatba is kerültem, már megérte. Sokan bejönnek például folyóiratot olvasni, a gyerekek különböző foglalkozásokra, a családok rendezvényekre. Mindennek a közösségformáló szerepe meghatározó. Azonban a középiskolás korosztályt nehezen tudjuk megfogni. Ha a többség be is jön, általában vagy azt kérdezik meg, hogy van-e wifi, vagy egy kötelező olvasmány rövidítésének is a rövidített változatát keresik…DJP mentorként arra törekszem, hogy az iskolában és a kollégiumban az ő korosztályukat érintő problémákra (pl.: cyberbullying) keresek megoldást előadások keretében könyvajánlóval is.

A könyv „illatát”, az olvasás élményét nem pótolja semmi sem

- Mindig szerettem olvasni, de nem mindent. A kötelező olvasmányokat például kifejezetten nem kedveltem, csak azokat a könyveket, amiket én választhattam ki. Nem mondom, hogy mindenevő vagyok a könyvek terén. Én 30 oldalt adok magamnak mindig. Ha addig nem fog meg a könyv, akkor nem olvasom el. Nyáron a könnyű, romantikus, amolyan „limonádé” könyveket favorizálom, amit az ember szívesen elvisz magával a strandra, a vízpartra. Télen, a bekuckózós időben azonban minden jöhet. Az önéletrajzi könyveket például kifejezetten szeretem - mesélte Tilda.