Az Európai Művészet és Kézművesség Napjai nemzetközi rendezvényhez csatlakozva rendezték meg országosan a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 9. Országos Hetét március 26. és április 3. között. A program keretében az alkotóházak, kézművesműhelyek és műhelygalériák rendezvényein gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a népi kézművesség különböző területeivel. A sorozathoz csatlakozott Lentiben Hácskó Imréné népi iparművész, hetésiszőttes-készítő is, aki szakmai vezetőként Zalaszombatfán is várta az érdeklődőket.

– A műhelyben három szövőszék is működik, ezeket a látogatók kipróbálhatják, illetve két kiállítást is megnézhettek – tudtuk meg Balog Anita helyi közművelődési szakembertől.

– Az egyik tárlatot mesterünk, Hácskóné Zsuzsa munkáiból állítottuk össze, a másik pedig a tanítványok munkáit vonultatta fel – folytatta Balog Anita, aki maga is tagja a szövőkörnek.

A hétvégén a szőttesműhelybe jobbára olyanok érkeztek, akiknek nem idegen a szövés. Zalaszombatfán néhány éve a megyei népművészeti egyesület közreműködésével, s az önkormányzat segítségével sikerült a műhelyt felszerelni, megszervezni a szövőkört, de tábort is tartottak, hogy újratanítsák a mesterséget. Azóta sokan megismerkedtek itt a szövéssel, az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők.

– A szövőkör indulása óta 9-10 kitartó érdeklődő kapcsolódott be, de várjuk az újakat is – mondta Hácskó Imréné, aki megismerteti a tanítványokat a hetési szőttes készítésével. – Az élet minden területéről jelentkeznek érdeklődők, próbáljuk nevelni az utánpótlást, vannak, akik már otthon is szőnek, és akad, aki már zsűriztette is a munkáit.