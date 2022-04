Az átadón dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke elmondta, hogy az Országos Bírósági Hivatal 64 millió forintot biztosított a tavaly év végén befejeződött felújítás költségeihez. Arról is szólt, hogy a most megvalósult beruházást a közösségi terek megújításával kívánják folytatni.

Klenovics Róbert, az Országos Bírósági Hivatal műszaki főosztályának vezetője arról tájékoztatott az ünnepségen, hogy az Országos Bírósági Hivatal minden évben nagy hangsúlyt fektet a beruházási terv összeállításakor arra, hogy az épületrekonstrukciós nagyberuházások mellet olyan kisebb volumenű, de átfogó felújítási munkák is megvalósuljanak, mint a Lenti Járásbíróság épületében történt fejlesztés. A felújítás után látványosan megváltozott a beltér, a dolgozók és az ügyfelek számára is megfelelő környezet jött létre.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A felújításról részletesen dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke beszélt.

- Jubileumot ünneplünk, hiszen ebben az évben 150 éves a bírósági szervezetrendszer, a Lenti Járásbíróság pedig 70 éve kezdte meg működését - kezdte. - Ebben az épületben már közel 40 éve foglal helyet az intézmény, magam is már 27 éve dolgozom itt, ez idő alatt apróbb beruházások történtek, melyeket főként pályázati források határozták meg, de ilyen jelentős fejlesztésre nem került sor. Az épület esztétikailag elég sok kívánnivalót hagyott maga után és bizonyos épületgépészeti elemek elavultak már, ezért néhány éve közösen döntöttük el, hogy szükség lenne arra, hogy a kor igényeihez és a bíróság méltóságához igazítsuk a környezetet. Négy és fél hónap alatt évtizednyi adósságot sikerült pótolni. Megmaradtak a külső nyílászárók, a légkondicionáló és az informatikai rendszer, valamint a teakonyha. Minden más új, így a falak, teljes körű erős- és gyengeárami, illetve telefonvezeték felújítás történt, valamint padozatot is teljesen kicserélték. Elvégezték a fűtési és a világítás rendszer rekonstrukcióját, utóbbi energiafelhasználása a korábbinak elenyésző mértéke. A munkákat helyi vállalkozók végezték, a bútorokat is zalai cégektől szereztük be.

Dr. Horváth Zsolt köszönetet mondott a felettes szervezeteknek a segítségért, illetve az ügyfeleknek, munkatársaknak a türelemért. Hozzátette, hogy ebben az időszakban is folyamatosan működött a bíróság, egyetlen tárgyalást, meghallgatást sem halasztottak el.

A Lenti Járásbíróság elsőfokú, általános hatáskörű bíróság, ahol büntető ügyszakban nincsen 2 éven túli per folyamatban, illetve polgári ügyszakban is az országos, megyei átlag alatti az elhúzódó ügyek száma.