– Főként a hagyományos ételeket kínáljuk, délben választékos menüvel várjuk a vendégeket, mindennap más és más süteményt, kelt tésztát ajánlunk a hozzánk betérőknek – folytatta Németh Zoltánné. – Étlapunkon az elő- és a főételektől a desszertekig mindenki találhat számára megfelelőt. Emellett elvitelre is készítünk vegyes húsostálakat. Az étkek mellett az italválaszték is széles, próbálunk vendégeinknek minél inkább megfelelni. Az étterem 40 vendéget tud fogadni, de késő tavasztól már a kerthelyiség is megnyílik.

A Salamon mellett 2002-ben nyitották meg férjével a Főnix Éttermet Lentiben, ahol szállás is foglalható, összesen 30 vendéget tudnak fogadni. A családi vállalkozás a két vendéglátóhellyel 20 dolgozót foglalkoztat.

És mi a titka a jól működő vendéglátóhelynek?

– Igyekszünk minél többet jelen lenni személyesen, megszólítani a vendégeket, többekkel személyes kapcsolatot ápolunk – tette hozzá. – Visszatérő osztrák vendégeink közös fotókat is készítenek velünk. Persze cserélődik is a vendégkör és maga a vendéglátás is változik, munkaerőt is nehezebb találni. Szerencsére van, aki továbbvigye a vállalkozást, fiaink besegítenek, mindkettő vendéglátást tanult, a kisebbiknek jól kézre is áll ez a terület.