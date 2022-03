A különböző részlegek, így a Dr. Tahin Tamás részlegvezető főorvos irányításával működő pacemaker-elektrofiziológiai labor is élen jár az innovatív megoldások alkalmazásában. A team hónapok óta készült arra, hogy ismét bevezessen egy új eljárást. Ennek eredményeként két páciens is olyan pacemakert kapott, mely speciálisan szabályozza a szívritmust.

– A hagyományos pacemakerek a jobb kamrába helyezett elektródán keresztül ingerlik a szívet, hogy segítsék az elromlott ingerületvezető rendszer működését. Ebben az esetben a bal kamra késve húzódik össze, mert oda a szívizom sejtek vezetik el az ingerületet. A most beültetett pacemakerek új filozófiát követnek, mert a beültetés során az orvos megkeresi a szív saját ingerületvezető kötegét – a His köteget – és ide rögzíti a pacemaker elektródát. Ezáltal a szív szinkronizáltan húzódik össze, a beteg számára kedvezőbb vérkeringést biztosítva – vázolta a precíziós módszer lényegét a sikeres műtétek során Dr. Lupkovics Géza Phd a kardiológia osztályvezető főorvosa.

A beavatkozásokat Prof. Dr. Gellér László PhD egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Elektrofiziológiai Részlegének és Egynapos Kardiológiai Osztályának vezetője végezte Zalaegerszegen - természetes a helyi orvosok aktív közreműködésével. A klinika közel három éve kezdte meg az ilyen típusú pacemakerek beültetését. - Nem csak a módszer tér el a hagyományos gyakorlattól, hanem az eszközei is újak - magyarázta a professzor. - Speciális az elektróda, de speciális az a könnyen mozgatható rendszer is, mellyel a szívbe juttatjuk. A használat elsősorban azoknál a krónikus állapotú pácienseknél előnyös, akiknél tartósan kell ingerelni a kamrát. Az eljárás további távlatokat nyit a betegek kezelésében, hiszen kiválthat bonyolultabb, akár három elektródás rendszereket is, bizonyos beavatkozások sikertelensége esetén pedig alternatív lehetőséget kínál a kardiológusok számára – sorolta a további előnyöket Gellér professzor.

Az új szisztémájú pacemaker eddig a klinikákon volt elérhető. A kórházak sorában Zalaegerszeg kardiológiai centruma az elsők között vette át az innovatív gyakorlatot.

Forrás: Zala Megyei Szent Rafael Kórház