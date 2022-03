Nagy Bálint szerint a kormány nemcsak beszélt a falvak, városok támogatásáról, hanem sokat tett is azért. A Magyar falu program például minden érintett település számára rengeteg fejlesztést biztosított, és ezt a munkát folytatni kell.

Az ígéret szerint az április 3-ai győzelmet követően a kormány megháromszorozza azokat a forrásokat, amelyeket a magyar vidékre költött – emlékeztetett a fórumot megelőző sajtótájékoztatón Nagy Bálint.

– A közül kell választanunk, megmarad-e a fejlődés, vagy olyan kormány kerül hatalomra, amely már bizonyította, mennyire nem támogatja a vidéket, sőt, ellehetetleníti azt. Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke azt mondta: 2010 után az Orbán-kormányok nagyon sokat tettek a fiatalokért, ellentétben a gyurcsányi időszak politikájával.

– Akár a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességére gondolunk, vagy az ingyenes tankönyvekre és gyermekétkeztetésre, amely már az általános és középiskolás diákokat is érinti, vagy az ingyenes nyelvvizsgára és KRESZ-tanfolyamra, látjuk, milyen lehetőségei vannak most a fiataloknak – sorolta Illés Boglárka. – 2010 előtt ezek nem voltak, sőt, még a meglévő támogatásokat is eltörölte a Gyurcsány-kormány.

Illés Boglárka emlékeztetett: a Gyurcsány-érában jóval az uniós átlag felett volt az ifjúsági munkanélküliség, most pedig tartósan az alatt van. A politikus hangsúlyozta: a kormány a családalapításban, a gyermekvállalásban is segíti a fiatalokat.