Nagy Ferenc polgármester arról is beszélt: a falu az utóbbi tíz évben teljesen megújult, például új bölcsőde épült, felújították az óvodát, a konyhát, a művelődési házat és az iskolát, amely mindig is „központi helynek számított, hiszen az itt élő fiatalok mellett a szomszédos településekről is érkeztek s jönnek ma is diákok”, akik immár modern környezetben tanulhatnak. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: „ismét megvalósult egy település álma, s egyben megerősödött a jövőbe vetett bizalom is”.

Kajári Attila hozzátette: a 271,1 millió forintos pályázati forrást 343,8 millióval megemelte a kormány, amihez még további több mint 32 millió forinttal hozzájárult a tankerületi központ is, így mintegy 650 millióból korszerű tantermek, nyelvi labor, olvasóterem és közösségi tér létesült, s teljesen megújították a tornatermet is.

Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára arról beszélt, hogy négy év alatt több mint 983 milliárd forintot fordítottak a köznevelési intézmények megújítására. Ez 4576 beruházást, fejlesztést jelent, amelyek célja az volt, hogy az iskolákba, óvodákba járó gyerekeket minél jobb körülmények segítsék a fejlődésükben. A politikus hozzátette: emellett országszerte elindultak a tanuszoda- és tornaterem- építések, s odafigyeltek az egyházi intézmények fejlesztésére is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő kiemelte, számos beruházás bizonyítja, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amely számára fontos a vidék és az oktatás is.

Nagy Bálint, a Fidesz- KDNP országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: az áprilisi választás tétje a béke és a biztonság megőrzése mellett az, hogy folytatódik-e a vidék fejlődése, amely az elmúlt négy évben látványosan felgyorsult. Pénteken Türjén átadták a modernizált művelődési házat és egy kisbuszt, Tekenyén a felújított Fő utcát és kultúrházat, valamint Zalaszentgrót csáfordi városrészében a polgárőr- egyesület által elnyert terepjárót is.