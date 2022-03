A legutóbbi közgyűlésen az ÉVE-frakció több ponton módosította a költségvetést. A városi rendezvényekre elkülönített 21 millió forintos keretet is visszavágták 5 millió forintra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy sem az Adventi Forgatagot, sem a Bor- és Dödöllefesztivált, sem a gyereknapot, sem egyéb ünnepségeket nem tud finanszírozni az önkormányzat.

– Az elmúlt két és fél hónapban is voltak már kiadások, hiszen megrendeztük a fánkfesztivált, a magyar kultúra napja alkalmából kitüntetéseket adtunk át, és a március 15-i ünnep előkészületeire is költöttünk ebből a keretből. Tavalyról is voltak áthúzódó költségek, például az adventi vásárhoz kapcsolódó számlák csak januárban érkeztek be a hivatalhoz – bocsátotta előre Nagykanizsa polgármestere, aki hozzátette: az 5 millió forintra csökkentett keretből jelenleg 329 forint áll rendelkezésre az év végéig.



– Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az év hátralévő részében nem tudunk városi rendezvényeket, programokat finanszírozni, de még a városnapi ünnepi közgyűlés megtartása is kétségessé vált – nyilatkozta Balogh László.



A polgármester szerint az ÉVE-frakció ismét elhamarkodottan, átgondolatlanul módosította a költségvetést, az ő szemük előtt ugyanis csak az lebegett, miként tudnák ellehetetleníteni a polgármester munkáját.



– Az ÉVE-frakció tagjai ismét lábon lőtték magukat – fogalmazott Balogh László, aki szerint a szivárványos frakciónak két lehetősége maradt. – Vagy visszaállítják a korábbi 21 millió forintos, városi rendezvényekre szánt keretet, és ezzel elismerik, hogy felelőtlenül jártak el, vagy kiállnak és vállalják, hogy miattuk nem lehet városi rendezvényeket tartani az idei évben. Azt is szeretném leszögezni, hogy Nagykanizsa idei költségvetésében van annyi mozgástér, hogy 21 millió forintot elkülönítsünk a rendezvények finanszírozására, persze sokkal jobb lenne a helyzet, ha az ÉVE-frakció tagjai nem a saját tiszteletdíjuk emelésére és jutalmak osztogatására költenék a kanizsaiak pénzét.



Balogh László az idei városnapi rendezvények esetleges elmaradásáról is szólt. Mint mondta: a költségvetésben külön soron ugyan szerepel 7 millió forint a város napja megrendezésére, de a szervezést ez idáig senki sem vállalta.



– Meglepődtem, hogy a Kanizsa Médiaház sem vállalta fel a városnapi programok megrendezését, korábban éppen azért kellett módosítani a cég tevékenységi körét, mert mindenáron város napját akart rendezni Tar Mihály és csapata – mondta a polgármester, aki hozzátette: most itt lenne a lehetőség, miért nem él vele a Kanizsa Médiaház?