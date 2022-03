Főként helyi és környékbeli gyerekeket vártak az egészségtudatos napra, de a felnőttek is hasznos információkkal gazdagodhattak. A rendezvény első felében dr. Nagy Árpád Dezsőné az egészségről, egészségmegőrzésről, az egészséges életmódról, élelmiszer- biztonságról, valamint a környezettudatosságról is beszélt a hallgatóságnak. De említést tett például a kullancsok okozta agyhártyagyulladásról és a betegség elleni védőoltásról is, mert Dél-Zala fertőzött területnek számít ebből a szempontból. Szó volt még a szexuális úton terjedő betegségekről, valamint az alkohol, a kábítószerek és a dohányzás káros hatásairól is.

A folytatásban Sági-Gróf Márta mutatta be a kovászos kenyér készítését. Elmondta: autodidakta módon sajátította el a módszert, amit egy ideje már tanfolyamokon tanít.

– A kovászos kenyér készítése 24-35 órás folyamat – hallottuk tőle. – A kenyér lisztből, vízből és sóból áll össze, nem kerül bele mesterséges anyag. Jó, ha ismerjük a régi technológiát, amit nagyanyáink tudtak, de persze nem kell elvetnünk a mai kor vívmányait sem, például dagasztógépet is nyugodtan használhatunk. Jó, ha magunk is el tudjuk készíteni a családnak a kenyeret élesztő nélkül is, és nem esünk kétségbe, ha esetleg egyszer nem kapunk a boltban.

Kovászt is vitt magával a rendezvényre, méghozzá olyat, amit már 4 éve életben tartanak, ebből bárki vihetett haza. Az előadó útravalóul biztatta a háziasszonyokat, hogy próbálkozzanak meg a kovászos kenyér sütésével. A rendezvényen a gyerekek a sütés előtt álló kenyereket meg is mintázhatták, s a jelenlévők különféle ízletes kísérőket is megkóstolhattak.