A megyei kormánymegbízott emlékeztetett rá, a közfoglalkoztatás rendszere 2011-ben újult meg, és ebbe Tilaj a kezdetektől bekapcsolódott Senkó József polgármester irányításával. Tevékenységük eredményeit 2015-ben belügyminisztériumi oklevéllel, valamint 3 millió forint értékű díjjal ismerték el. Az évek óta működő mezőgazdasági start mintaprogram további eredményeire tekintettel pedig a Start Plus 2021 díjat is kiérdemelték, tízmillió forint támogatást is elnyerve vele.

Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta, a program segít megőrizni, megismertetni a vidéki élet szépségeit, a fiatalokat is bevonva a hasznos tevékenységekbe. Mindezek elismeréseként a kormányhivatal részéről emléklapot nyújtott át, s az önkormányzat és a kormányhivatal együttműködéséről szóló megállapodást is.

Manninger Jenő ország­gyűlési képviselő kiemelte, Tilaj példát mutat arról, miként lehet szemlélet- és életmódváltást elérni. A közfoglalkoztatás hozzájárult az egészséges élelmiszerek előállításához, és ezzel az egészséges életmódhoz, mondta. Senkó Balázs arról beszélt, a közfoglalkoztatásban sokféle tevékenységet látnak el. A közterületek fenntartása mellett a Start mezőgazdasági munkaprogramban közösségi aszalót, feldolgozót és kertészetet létesítettek. Mára odáig jutottak el, hogy évente 30-35 tonna terményt dolgoznak fel, aszalnak, gyümölcslevet készítenek.