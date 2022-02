Vetített képes előadásukban európai motoros kalandozásaikról számoltak be. Elmondták: míg hazai viszonylatban általában rossz minőségű utak várnak azokra a motorosokra, akik nem a főközlekedési útvonalakat választják, hanem nézelődni kívánnak, addig tőlünk akár nyugatra, akár délre véve az irányt, jobb körülmények között túrázhatunk. Eszter és Zoltán öt év alatt mintegy 27 ezer kilométert tett meg, bejárva többek között Ausztriát, Svájcot, az északolasz térséget, Szlovéniát, Erdélyt, valamint a kedvenc úti céljukká vált Balkánt is. Szóltak arról is, hogy ezek a túrák nemcsak különleges élményt jelentenek, de viszonylag olcsón kihozhatók, hiszen a kétkerekű jármű jóval kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint egy személyautó - s általában parkolási díjat sem kell fizetni utána -, ugyanakkor az időjárás viszontagságainak így jobban kitettek az utazók. Eszter a túráikról lapunk online felületén blogot is vezet.