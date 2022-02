A „magyar tenger” régiójában működő pincészetek és vendéglátóhelyek kínálatából válogathattak az érdeklődők. A gasztronómiai élvezet mellett szombaton az Ann and Richard Music, vasárnap pedig a Vagabond trió szórakoztatta a közönséget. A programot szervező Balatoni Kört 2014. március 21-én Kardos Gábor vezetésével húsz ismert balatoni borász és vendéglátós jelképesen a tó közepén alapította. Az egyesület három megye hat borvidékét fogja össze, a tagok között éttermeket, cukrászdákat, borászatokat találunk. A helyi termékekre épülő gasztronómiát és a színvonalas vendéglátást szeretnék elsősorban népszerűsíteni. A Kóstold körbe a Balaton!-nak ez a harmadik szezonja – tájékoztatta lapunkat Vincze Péter elnökségi tag, főszervező.

- Nagyon sokan szeretik a tavat, s mi úgy gondoljuk, hogy augusztus 20-a után is van élet a Balatonon. Örülünk, hogy ebben a hideg időben is többen kijöttek és szívesen kóstolgatnak, beszélgetnek a baráti társaságok, családok. A Balatoni Kör egy szezonban hat progamot szervez. Balatonfüreden, Zamárdiban, Szigligeten vannak a fix rendezvényeink, emellett minden évben további három új helyet keresünk. Úgy vélem, ide még biztosan vissza fogunk térni. A mostani fesztiválon 25-30 étterem, borászat, pálinka- és sörfőzde mutatkozik be – mondta Vincze Péter.

A Festetics kastély belső udvarára folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Fókás Andor, a Helikon Kastélymúzeum rendezvényszervezője elmondta, örömmel fogadták a megkeresést. A kulináris élvezeteket mellé a házigazdák a gyermekeknek játszóházzal, a felnőtteknek Valentin-napi szerelmes tárlatvezetéssel és lufis fotóponttal kedveskedtek. Fókás Andor hozzátette, a COVID ellenére jó volt a turisztikai szezon. Tavaly közel 190 ezren fordultak meg náluk, augusztusban 73 ezer rekordszámú látogatót fogadtak.