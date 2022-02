A 2015-ben megalakított civil szervezet célja, hogy összefogják a keresztény, polgári értékeket valló helyieket és környékbelieket. Tavaly a pandémia miatt elmaradt az évnyitó rendezvény, de egyéb programokban nem szűkölködtek.

-A járványhelyzet ellenére az elmúlt év mozgalmasra sikeredett egyesületünk számára - kezdte az értékelőt Vida László, az egylet elnöke. - Több rendezvényünk is volt, ezek megszervezése nem kevés feladat elé állított minket, de gördülékenyen sikerült megoldani. Szerveztünk egy kirándulást Budapestre és Esztergomba, majd Letenyén az időseknek kedveskedtünk zenés műsorral, illetve kötetlen baráti beszélgetésre invitáltuk őket. Szintén zenés műsor színesítette az ezt követő közösségi családi napot egyletünk szervezésében. Június 4-én csatlakoztunk az országos őrtűzgyújtás eseménysorozathoz, a nemzeti összetartozás napján a Zrínyi-híd lábánál gyújtottuk meg közösen a megemlékezés máglyáját. Nyáron becsatlakoztunk a kormány által finanszírozott Őszi Hacacáré elnevezésű rendezvénysorozatba is. Jelentős szerepet kaptunk egy fesztivál megtartásában, a vendégzenekar fellépéséig helyi fellépők produkcióiból állítottunk össze műsort. Ebben a művelődési ház munkatársai is segítségünkre voltak. Továbbá tavaly is részt vettünk a horvát nemzetiségi önkormányzat által szervezett pikniken.

Ami az idei év eseményeit illeti, Vida László elmondta, hogy olyan szakmai és kulturális programokat terveznek, melyekkel megtudják szólítani a helyi közösséget. Az egylet a dél-zalai polgármestereknek szervezett nemrég egy szakmai fórumot, de szeretnék továbbvinni az őrtűzgyújtás megkezdett hagyományát is, illetve nyáron zarándokútra indulnának, hogy emléktáblát helyezzenek el a Piave folyó partján az első világháborúban elesett magyar katonák tiszteletére. Végezetül sz egylet elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a sikeres működésükhöz.

Az évnyitó összejövetelen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki megköszönte az egylet eddigi tevékenységét és a hasonló folytatásra biztatta a tagságot.