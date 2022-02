- A kívülállók kezdetben talán kételkedtek a gyors újraindítás lehetőségében és a színvonal emelésében, az elmúlt hónapok azonban bebizonyították, hogy a valóságot vetítettük előre - mondja dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a kórház főigazgatója. - Munkánkat egyaránt támogatták a minisztériumok és az Országos Kórházi Főigazgatóság, s az eredmények elérésében kiemelkedő szerepet vállalt és vállal ma is a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikája.

- Oktatókórházként és személyes szakmai kapcsolataink révén ezer szállal kötődünk a Pécsi Tudományegyetemhez, ám a traumatológiai szakterületen újszerű konstrukcióban indult el az együttműködés - idézi fel a történteket a főigazgató. - Sokan azt várták, hogy Pécsről érkezik majd egy új osztályvezető főorvos, aki átadja tudását és saját modellje szerint alakítja ki a működési rendet. Nem ez történt. A klinika rugalmasabb és egyben eredményesebb együttműködési lehetőséget kínált fel, melyben nem egy személy, hanem egy egész szervezet tudására támaszkodhatunk. Több kiváló szakemberüket is bevonták a munkába, hogy egy-egy részfeladat megoldásához hozzáadják tudásukat. A modern eljárások meghonosítása érdekében vállalták, hogy saját orvosaik a Szent Rafael Kórházban végeznek el speciális műtéteket. Ennek eredményeként a helyi szakembergárda közreműködésével, az itteni körülmények között adják át ismereteiket a kollégáknak, pontosan elmagyarázva az ok-okozati összefüggéseket. Mindez a betegek számára is óriási nyereség, hiszen egyrészt lakóhelyükhöz közel kapják meg a magas szintű ellátást, másrészt pedig gyorsabban sorra kerülhetnek, mintha más kórházak várólistájára kerülnének fel. Az utóbbi hónapokban azt is tisztáztuk, hogy a célok elérése érdekében milyen műszerekkel célszerű bővíteni az eszközparkunkat, és a menedzsment meg is kezdte ezek beszerzését. Az irányok világosak és jól felépítettek. Dr. Wiegand Norbert professzor, a pécsi klinika igazgatója szívügyének tekinti a zalaegerszegi traumatológia fejlesztését. Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkát, rendszeresen felkeresi az osztályt, műtött is nálunk. Helyettesét, dr. Patczai Balázs egyetemi adjunktust, a PTE Általános Orvostudományi Kar Minőségfejlesztési Bizottságának elnökét bízta meg azzal, hogy állandó közreműködőként támogassa a zalaegerszegi traumatológia fejlesztését. Ő pedig maradéktalanul teljesíti küldetését - szögezi le a főigazgató.

Dr. Patczai Balázs klinikai igazgatóhelyettes

Miként érintette önöket, hogy 2021 nyarán Palkovics László miniszter a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikáját javasolta a zalaegerszegi baleseti ellátás újjászervezésére? – kérdezzük immár dr. Patczai Balázs klinikai igazgatóhelyettestől.

- Óriási megtiszteltetést és egyben kihívást is jelentett, hogy miniszter úr látta klinikánkban a szükséges szakmai és szervezési potenciált ezen a szakterületen, a harmadik Covid-járványhullám utáni időszakban. Júliusban több tárgyalás történt Pintér Sándor belügyminiszter, Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója és Wiegand Norbert klinikaigazgató között, majd a miniszter és a főigazgató teljes támogatásával megkezdtük a közös munkát.

Prof. dr. Wiegand Norbert, a pécsi klinika igazgatója

Milyen feltételek mellett vállalta el a klinika a segítségnyújtást?

- Ahogy az imént említettem, megtiszteltetésként éltük meg a felkérést. Feltételünk nem volt és orvosként nem is lehetett. A mi szakmánk a sürgősségi betegellátás első vonalához tartozik, ahol szükséges egymásban bízni és egymást segíteni. Hagyományosan nagyon összetartó közösség a traumatológustársadalom, ez megmutatkozott abban is, ahogy a nehezebb időszakban a "szomszéd vár", Szombathely Markusovszky-kórházának traumatológiai osztálya kiválóan ellátta a régió sérültjeit. Külön köszönet jár a segítségért a Szent Rafael Kórház Ortopédiai és Sürgősségi Osztályának, valamint a Zala Megyei Mentőszolgálatnak is.

Mit jelent a gyakorlatban az önök által nyújtott szakmai támogatás?

- Wiegand professzor vezetésével 2021 augusztusában nehéz helyzetből kellett az osztály újraindulását megszervezni. A feladat ellátásához nagy segítséget nyújtott Szalai Zoltán főorvos, aki vállalta ezen időszakban az osztály vezetését, és Gasztonyi Beáta főigazgató, aki mindenben támogatta és jóváhagyta a klinika elképzeléseit. A közös munka a korábbi osztályvezetés működése alatt fennálló hibás gyakorlatok, folyamatok definiálásával kezdődött. A munkarendi, ügyeleti feladatok tisztázása és a betegellátás folyamatainak racionalizálása a kórház menedzsmentjével közösen történt. A folyamatos szakmai felügyelet napi rendszerességgel orvosi megbeszélések, indikációs és terápiás konzultációk, közös műtétek formájában zajlik. A kollégákkal kiváló, konstruktív munkakapcsolat alakult ki. Az osztályvezetés dr. Kovács Katalin és dr. Belák Gergely részlegvezető főorvosokkal kiegészülve a megvalósításban is aktív. Az osztályon dolgozó szakorvosok magas szakmai tudással, jó manualitással rendelkeznek, rendszeresen végeznek bonyolult beavatkozásokat. A kórház menedzsmentje rendkívül támogató a személyi és a szakmai kérdésekben egyaránt, s ez az attitűd megfelelő alapot ad a jövőbeni fejlesztésekhez. Ennek köszönhetően elmondható, hogy stabilan, jó szakmai színvonalon működik az osztály, és a kézsebészeti ellátás is újraindult.

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD kórház-főigazgató

Milyen területen volt szükség szemléletváltásra?

- A válaszadást kicsit távolabbról kezdeném, ugyanis a fiatalabb zalai polgárok nem tudhatják, hogy évtizedes kapcsolat fűzi össze klinikánkat és a zalaegerszegi traumatológiai osztályt, amely a pécsi klinikáról indulva - dr. Laky Rezső tanár úr vezetésével - évtizedekig magas szakmai színvonalon működött. Ezt a hagyományt folytatják, őrzik kollégái és utódai, dr. Kádasi János és dr. Szalai Zoltán főorvos vezetése alatt is. Éppen ezért jelentős szakmai szemléletváltásra nem volt szükség. Közelebbről megismerve a helyi viszonyokat, azt tapasztaltuk, hogy a megfelelő szakmai tudás és igényesség mind a szakdolgozó kollégákban, mind az orvoskollégákban megvan. Szemléletváltásra leginkább az ellátás szervezésében van szükség. Sok folyamatot a múlt kihívásainak megfelelően alakítottak ki, akkor jól is működtek, de jelenleg már nem állják meg a helyüket. Ezek folyamatos fejlesztése elkerülhetetlen, ám időigényes feladat. Ezért szeretnék türelmet és megértést kérni a pácienseinktől ezen a felületen is. A munkát megkezdtük, a célunk egy: a betegbiztonságot első számú prioritásként kezelő, magas egészségügyi szolgáltatást nyújtó osztály működtetése.

Az önök megjelenése nyomán milyen újdonságokkal találkozhatnak a zalaegerszegi betegek?

- Elsőként említem a legfontosabbat: a csípőtáji törést szenvedett idős betegek ellátásában Wiegand professzor bevezette az egyik legmodernebb sebészi eljárást, az izomátvágás nélküli csípőprotézis-beültetést. Kollégáimmal, dr. Bűcs Gáborral és dr. Dandé Árpáddal több ilyen műtétet végeztünk el a zalaegerszegi traumatológuskollégák bevonásával. A technika széles körű elterjesztése professzor úr kiemelt célja. Itt kell megemlítenem Schmidt Béla tanár urat, aki az ortopédia orvosaival rendszeresen részt vesz a baleseti sérültek protézisműtéteiben, segítve, tanítva a fiatal traumatológusgeneráció szakmai fejlődését. Az elmúlt időszakban több nehezebb eset helyreállító operációját végeztük. A műtétek során a szövethiány pótlására speciális anyagot, úgynevezett bioaktív üveget is használtunk. A gyógyulási folyamatok sikeresek, az operált betegek gyógyulnak. Örömmel mondom, hogy ehhez hasonló, korszerű műtéti technikák megtanulása céljából 2022-ben hat zalaegerszegi kollégánk vehet részt speciális képzésen, a klinika oktatási szerződése alapján. Az Arthro- Lab a németországi Münchenben található, ez Európa legnagyobb oktatólaborja, ahol a legmodernebb eszközökkel, valós műtétek során lehet megtanulni a sebészi technikákat, eljárásokat. Februárban, márciusban és áprilisban tervezzük a képzéseket, melyre Magyarországról eddig még alig pár orvosnak volt lehetősége. A képzések a csukló-, váll- és térdízület artroszkópos műtéti kezeléseire fókuszálnak.

Sikerült-e elindítani a gyermeksebészet terén ígért együttműködést?

- Igen, Wiegand Norbert és Vajda Péter professzor úr vezetésével a Trauma Klinika a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Tanszékével együtt biztosítja az egyetemi szintű szakmai hátteret a Zala megyei gyermeksérült- ellátáshoz. Az együttműködés eredményeként biztosított a folyamatos konzultációs elérhetőség, hetente szakmai megbeszélések zajlanak. Közös műtétek Zalaegerszegen és Pécsen is történnek, dr. Józsa Gergő adjunktus elhivatott egy új csontrögzítő rendszer zalaegerszegi bevezetésében. Az eljárás lényege, hogy a csonttörés miatt szükséges belső rögzítő olyan speciális anyagból készül, ami a csontgyógyulást követően felszívódik, a helyét pedig rendes csontszövet veszi át, ezért nem gátolja a gyermek növekedését, és nem szükséges még egy műtét az eltávolítására. Ezenkívül egy korszerű fájdalomcsillapító eljárás bevezetését tervezik Belák doktorral a gyermeksérültek sürgősségi ellátásában. Ez utóbbi is folyamatban van már.

Palkovics László miniszter egy zalaegerszegi traumatológiai külső tanszék kialakítását is kezdeményezte. Mit lehet tudni erről a folyamatról?

- A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara - a tudományos és szakmai teljesítmény elismeréseként - a regionális oktatási és kutatási feladatok támogatására élen jár a külső tanszékek alapításában. Zalaegerszegen is működik szívsebészeti, invazív kardiológiai, valamint gasztroenterológiai egyetemi tanszék, az osztályvezetők munkájának akadémiai elismeréseként. Ebbe a sorba illeszkedik, ugyanakkor kissé eltér a traumatológiai külső tanszék kérdése, hiszen esetünkben nem egy korábban kiérdemelt elismerésről van szó, hanem egy lehetőség megteremtéséről. Az egyetemi központból növekvő, azzal szoros munkakapcsolatban lévő kutatási központ kialakítása a cél. Miniszter úr megbeszéléseink alkalmával elmondta, hogy kiemelt fontosságúnak tartja a zalai egészségügy szakmai, és tudományos fejlesztését, s ennek részeként kellett terveket készítenem a tanszék célkitűzéseiről. A feladat a régió szakmaspecifikus oktatási és kutatási feladatainak szervezése, megvalósítása. A baleseti sebészetben kiemelt szakmai és gazdasági jelentőségű az idős korosztályokat érintő sérüléscsoportok ellátását segítő kutatási és fejlesztési feladatok végzése. A tervezett programok között szerepel a klinikánkon fejlesztett kórházi ortho-geriátriai modell további kutatási felületeinek kialakítása Gasztonyi Beáta tanárnővel. Élve a rohamtempóban fejlődő zalai megyeszékhely adta lehetőségekkel, erős traumatológiai- informatikai elképzeléseink várnak miniszter úr végső jóváhagyására. Ezt követően Wiegand professzor és az orvostudományi kar remélt támogatásával 2022 elején léphetünk a megvalósítás útjára.