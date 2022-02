Az odavezető út azonban nem nevezhető vendégcsalogatónak, ezért a felújítására az önkormányzat pénzügyi támogatásért nyújtott be pályázatot. Immár harmadszor, mert eddig nem kapott zöld utat. Erről Kelemen Tamás polgármester számolt be.

A Magyar falu programból (MFP) remélnek támogatást, amit az is indokol, hogy nyaranta sokan keresik fel a tavat. A vendégek, rendezvények fogadására pavilont is emelnének a parton, ennek terveit az önkormányzat már elkészítette. Az út felújítása közel 40 millió forintba kerülne a számítások szerint, míg a rendezvénypavilon tervezett költsége 10 millió forint körüli. A tóhoz kapcsolódik a parti tanösvény terve is. Ennek megvalósítására a szlovén–magyar Interreg együttműködési alaphoz pályáznak anyagi támogatásért, és a szomszédos Zalaigricével közösen valósítanák meg. A tervek már elkészültek

Sokak örömét szolgálja majd, ha sikerül mindezt megvalósítani. Csak emlékezte­tőül: a Kalonca-patakra épített völgyzáró gát mögött 1975-ben alakult ki a 13 hektáros víztükör, aminek kezelésére a szövetkezeten belül a horgász­egyesület jött létre. A kilencvenes évek közepén a téesz a tározót eladta, ekkor került az önkormányzat birtokába, közösen a horgászok egyesületével. A kikapcsolódást nem csak a tó gazdag halállománya garantálja a horgászok számára, mert kristálytiszta vize strandolásra is kiválóan alkalmas. A víztükrön többször zajlott a modellhajók országos bajnoki futama is. Rendszeresen megtalálják külföldiek is.

Szintén az MFP-ből remélnek 25 millió forintos támogatást a könyvtár gépészeti-energetikai felújításhoz. Az elöregedett nyílászárók mellett a húszesztendős gázkazán is növeli a fenntartás költségeit, amin az alternatív fatüzelés sem sokat segít. A padlástér szigetelése, a vizesblokk felújítása is szerepel a tervek között, valamint napelem kerülne a tetőre 5 kW-os teljesítménnyel. Szintén az MFP-hez pályáznak 10 millió forint támogatásért, hogy a temető és a templom közötti szakaszon a járdát felújíthassák. Tekintettel arra is, hogy hamarosan kezdődik a 75-ös út városon átvezető szakaszának rekonstrukciója.

A városháza modernizáció­ja is szerepel a tervekben; a vizesblokk és az elektromos hálózat rekonstrukciója, valamint a festés mellett a 40 millió forintos munka része a 15 kW-os napelemtábla telepítése is. Ennek költségét a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton remélik elnyerni.