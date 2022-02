A Szupermenta 35 (25 hazai és 10 külföldi előállítású) ételízesítőt vizsgált. A tesztelt termékek három csoportba sorolhatók: 29 ételízesítő sót és adalékanyagot/aromát is, 3 termék pedig csak sót tartalmazott, míg 3 ízesítő -mindkettőtől - mentes volt. Mérték az ólom- és kadmiumtartalmat, vizsgálták az adalékanyagokat, de az allergén összetevők nem várt jelenlétét is ellenőrizték. Öt ételízesítőnél kimutatták a zellerallergént, pedig a csomagoláson erre nem volt utalás. A hatóság az összes érintett terméket - már a tesztfolyamat elején, tavaly júliusban - azonnali hatállyal kivonta a forgalomból, azok forgalomba hozatalát megtiltotta, a fogyasztóktól visszahívta. Egy terméknél - a helytelen allergénjelölés mellett - a sótartalom magasabb volt, mint amit a csomagoláson feltüntettek. (Az eljárások lezárása után az érintett három gyártó öt visszahívott terméke - a zellerallergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel - újra forgalomba kerülhetett.) A termékek több mint kétharmadánál, 27 ételízesítőnél egyéb jelölési hibák is akadtak. Gond volt többek között a zöldségösszetevők feltüntetésével, a származásra, a tápértékre és a szárított zöldségek mennyiségére vonatkozó jelölésekkel is. A hibák miatt hatósági eljárások indultak, élelmiszer- ellenőrzési bírságot szabtak ki az ellenőrök öszszesen mintegy 2,3 millió forint értékben, és a jogsértések megszüntetését írták elő.