A koncertet népzenei kurzus előzte meg, amit a Csoóri Sándor Alap támogatásával indított el a zenekar. Az egész napos workshop keretében hegedű-, citera- és népiénekoktatást tartottak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egykori és jelenlegi hallgatói, illetve népzenetanárok közreműködésével.

- A népzenei kurzusunkat két éve, a Szapáry Egyesülettel közösen indítottuk el - magyarázta a Csádé zenekar vezetője, Gubinecz Ákos énekes. - Eddig Szécsiszigeten tartottuk az oktatást, mostantól azonban Nova lesz a helyszín. Erre a váltásra praktikus okok miatt került sor, Nova ugyanis könnyebben elérhető tömegközlekedéssel, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthon pedig több olyan teremmel rendelkezik, ahol egyénre szabott vagy kiscsoportos oktatást tudunk folytatni, illetve infrastrukturálisan is jobban felszerelt ehhez a tevékenységhez.

Gubinecz Ákos hozzátette: a Népzeneoktatás a Göcsejben elnevezésű kurzus májusig tart, s havi egy alkalommal várják rá az érdeklődőket. A soron következő, február 26-27-i programot népzenei konferenciával kötik össze, amit már 2020 novemberében szerettek volna megtartani, ám akkor az egészségügyi vészhelyzet miatt vissza kellett mondaniuk. A konferenciát úgy sikerült átszervezniük, hogy szinte valamennyi előadást hiánytalanul meg tudják tartani az új időpontban is. A Csádé zenekar a kurzus mellett immár hetedik alkalommal tartotta nagykoncertjét Nován. A zenekar vezetője emlékeztetett rá, hogy eddig rendszerint évzáró programmal készültek, ám most - szintén praktikus okok miatt - ezen is változtattak.

- A karácsony és újév közötti időszak, amikor ezekre a koncertjeinkre rendszerint sor került, mindenki számára elég sűrű, ezzel így voltunk mi magunk is -folytatta az énekes. - Ezért is döntöttünk úgy, hogy a kicsit csendesebb, nyugodtabb januárra helyezzük át. Örömmel láttuk, hogy így is sikerült megtölteni a Gönczi Ferenc Művelődési Otthon nagytermét. A koncertnek ezúttal nem volt különösebb tematikája, az utóbbi időszak legsikeresebb dalösszeállításaiból válogattunk. A program tánctanítással és táncházzal zárult, ahol az érdeklődők ezúttal mezőföldi táncokkal ismerkedhettek.