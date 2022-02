Dénes Sándor emlékeztetett: a nagykanizsai önkormányzat még a múlt évben nyújtott be pályázatot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, ám az elnyert közel 1,3 milliárd forintot azóta sem sikerült felhasználni. Számos intézmény érintett, így többek között a Batthyány Lajos Gimnázium, a Központi Rózsa Óvoda és annak több tagóvodája, az Egyesített Bölcsőde és annak tagintézményei, az Egyesített Szociális Intézmény, a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Halis István Városi Könyvtár.

– Információm szerint több probléma, illetve szabálytalanság is történt a projektterv elkészítésére irányuló szerződéssel kapcsolatban – mondta Dénes Sándor, aki szerint nem kizárt, hogy a projekt kezelőjének, a Városfejlesztési Kft.-nek büntetést kell majd fizetnie az elkövetett hibákért, mely ugyancsak a város költségvetését fogja terhelni. – És ez még a kisebb gond, a nagyobb az, hogy az intézményekben már el kellett volna kezdeni a kivitelezést, hogy határidőre elkészüljenek a munkálatokkal. Arról már nem is szólva, hogy a múlt évhez képest is jelentősen emelkedtek az építőipari anyagárak, így még abban sem lehetünk biztosak, hogy a tervezett műszaki tartalommal valósulnak majd meg az energetikai korszerűsítések, vagy esetleg a tervezettnél kevesebb intézménynél tudjuk végrehajtani a modernizációt. Egy biztos, nem haladnak jól a dolgok.

Dénes Sándor hangsúlyozta: ugyan bízik a Városfejlesztő Kft. vezetésében, de ha kútba esik az intézmények energetikai modernizációjára felhasználható 1,3 milliárd forint, akkor mindenképpen le kell majd vonni a konzekvenciákat.