– Emlékeznünk kell arra, kik, hogyan és miért vetették a kommunista diktatúra idején a félelem magvát a lelkekbe, mert össze kell szednünk az erőnket, valahányszor azt látjuk, hogy más irányból, más csoportok, más módszerekkel, ugyanezt akarják elkövetni ellenünk - szögezte le Cseresnyés Péter. - A mindennapok tapasztalata az, hogy most is támadás alatt állunk, saját érdekeink és nemzeti érzéseink ma is célpontok. Egy olyan csoportosulás célpontjai, aminek közösségellenes, értékellenes elvi alapjai azonosak a kommunizmus alapvetéseivel.

A megemlékezés másik szónoka, a Kárpátaljáról indult Balogh László polgármester személyes érintettségéről is beszélt, s elmondta: református lelkész nagyapja 1948-ban a Gulagon halt meg, s jeltelen sírban nyugszik valahol Szibériában.

– Ezért mondhatom én hitelesen: soha többé kommunizmust és soha többé fasizmust! - szögezte le a polgármester. - A kommunizmus azért a legembertelenebb eszmék egyike, mert olyan ideológiát szőtt a világtársadalomról, amelybe nem fér bele a teremtett ember és annak történelmi közössége. Nem fér bele a múlt, az Isten, a nemzet, a család. A kommunizmus gondolata betegség, eszméje méreg, történelmi megvalósulása pedig maga volt az apokalipszis.

A beszédek után a megemlékezők elhelyezték koszorúikat.