Múlt héten írtunk arról, hogy kutyasétáltatás közben a Városkapu körúton találtak egy leragasztott kartondobozt, mely két törpenyulat rejtett. A négylábúakat egy állatvédő a kanizsai menhelyre vitte, s lapunk cikke nyomán elsőként a fogyatékkal élők Fenyő otthona jelentkezett, hogy befogadná azokat.

Baranyai Tamás, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezetője elmondta: bentlakásos intézményük feladata az önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes fogyatékkal élő személyek és pszichiátriai betegek, autista lakók ápolása, gondozása, rehabilitációja.

– A korábbi bentlakásos intézmények megszűnésével támogatott lakhatásban a lehető legmagasabb szintű életminőség elérésére törekszünk – folytatta.

– Az esetfelelős munkatársunk, Köveskáliné Kucsebár Helén a Zalai Hírlapban látta meg, hogy a nyulaknak segítségre van szükségük, és cselekedett. A 12 felnőtt lakónk örömmel fogadta be Tapsit és Morzsát, merthogy azóta nagy egyetértésben el is nevezték az állatokat. A lakók életminősége ezáltal változik, másfajta ingerek érik őket, a nyulak befogadása egyfajta felelősségvállalási terápiát is jelent számukra. Rendszert, rutint visz az életükbe, fontosnak érzik magukat azáltal, hogy kiveszik a részüket az állatokról való gondoskodásból.

Az örökbefogadás tényét Skanecz Tamás, az állatmenhely telephelyvezetője is üdvözölte. Mint mondta: nagyon szép gesztus, hogy az elárvult törpenyulak ilyen jó környezetben élhetnek s ennyi szerető kézre számíthatnak.