Nagykanizsán a Vásárcsarnokban több húsbolt is működik. Az egyik vezetője, Horváth László, a Profi-Hús 2000 Bt. tulajdonosa több mint 35 éve üzemelteti az üzletét. A sertéstőkehúst egy környékbeli vállalkozástól szerzi be, de Ausztriából is vásárol egyéb minőségi termékeket. A csirke egy zalai feldolgozóból érkezik a pultokba.



– Egyelőre nem változtattunk árat, várjuk a piac reagálását – folytatta. – A csirkehús kilónkénti árát január elején megemeltük, ám egyelőre nem érezzük a vásárlók távolmaradását. Persze ehhez hozzátartozik, hogy januárban amúgy is kevesebben érkeznek. A vásárlóknak jó hír, hogy február elsejétől legalább a sertéscombhoz és a csirkemellhez rögzített áron juthatnak hozzá, de szerencsére a hozzánk betérők még soha nem reklamáltak az árak miatt, a minőség számukra sokkal lényegesebb.



A tulajdonos utóbbi mondatát a húspult előtt várakozók is megerősítették. Egyikük, Somogyiné Antónia nem tapasztalt érzékelhető drágulást. Mint elmondta: nem fogyaszt sok sertéshúst, ha választ, a frissesség a döntő szempont számára.

Erről számolt be Bander Miklósné is, aki a kereskedő iránt érzett bizalom miatt választja ezt az üzletet. Az ár-érték arány alapján dönt a tőkehús megvételéről, s persze fontos a család ízlése is, osztotta meg lapunkkal.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A város keleti részében üzemelteti húsboltját Horváth „Csülök” Tamás, aki elmondta: tavaly október közepén és most is 1390 forintba kerül az árstop alá vont csont nélküli sertéscomb kilója. A csontos csirkemell ebben a pultban 1000 forint alatti áron mozgott – mondta a kereskedő, felhívva a figyelmet arra, hogy az árbefagyasztás tudomása szerint a csontos csirkemellre vonatkozik, nem a csirkemellfilére.



– A sertéscomb valószínűleg azért került be az árstoppal érintett élelmiszerek körébe, mert abból sokféle ételt lehet készíteni – folytatta. – Sültként, pörköltnek, bundába forgatva, de tokányok alapanyagaként is tökéletes, ahogy a csirkemell is számos módon felhasználható. A sertéshúst vásárlók körében a comb az első három legnépszerűbb termék között van. Kedvelt még a sertéslapocka, az oldalas, ezek ára továbbra is emelkedhet.

Az egyik törzsvásárló, Ördögh Armand szerint jól döntött a kormány az árstoppal, hiszen sokan nem tehetik meg, hogy rendszeresen kerüljön az asztalra sertéshús. Hozzátette: hetente 2-3 alkalommal biztosan készít húsos ételt.



– Jó hír az árstop a családunk számára, hiszen a kijelölt húsféléket fogyasztjuk a leg­gyakrabban – mondta Golobics­né Varga Éva. – Persze olykor pulyamellfilé és csirkecomb is kerül a fazékba. A csirkemell csontosan is jó, ha kifiléztem, a csontjából finom leves készülhet.