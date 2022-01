Borvári Lili, a település polgármestere elmondta: a közel 50 négyzetméteres szolgálati lakás egy olyan önkormányzati tulajdonú épületben található, aminek egy részét a Posta bérli, de a jelenleg használaton kívüli orvosi rendelő, illetve irodák is találhatóak az ingatlanban.

– Ez a lakás már egyáltalán nem felelt meg a modern kori igényeknek, ezért volt számunkra kiemelten fontos a felújítása – magyarázta a polgármester. – Elsődleges feladat a szigetelés megoldása volt, de számos egyéb munka is megvalósult.

Borvári Lili részletezte is ezeket. Lecserélték a külső és beltéri nyílászárókat, új zuhanyzós fürdőszobát alakítottak ki, megszépült a burkolat, s elvégezték a festést. Korszerűsítették a fűtést is, a korábbi kizárólagos fatüzelés mellett megteremtették a gázfűtés lehetőségét is. Ez utóbbit oly’ módon, hogy a későbbiekben akár az épület más helyiségeiben is át tudjanak arra állni. A lakás bútorzata szintén megújult, ennek költségeihez a lakó is hozzájárult.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a beruházás kapcsán elmondta: a Magyar Falu Program egyik sajátos eleme volt az önkormányzati bérlakások felújításának támogatása, azt ugyanis viszonylag kevés település tudta igénybe venni. A kormányzati cél az volt, hogy azon önkormányzatok számára nyújtson segítséget, ahol a közszolgáltatások ellátásának folyamatos biztosításához lakásra is szükség van. Általában orvosok, pedagógusok laknak ezekben az ingatlanokban, Petrikeresztúron viszont a szociális ellátásban nélkülözhetetlen idősgondozó használja azt.

Jordán Lajosné a képviselő kérdésére mindezt azzal egészítette ki: miután a településen nem volt olyan szakvégzettséggel rendelkező személy, aki ezt a feladatot el tudta volna látni, az önkormányzat kérésére, nyugállományba vonulását követően vállalta el. Napi hat órában 11 személyt lát el, emellett a szociális étkeztetés területén is vannak feladatai.