Itt Király Edit klubelnök nemcsak köszöntőt mondott, hanem az elmúlt évi tevékenységüket is értékelte. Mint mondotta, az egészségügyi veszélyhelyzet miatt csonka évet hagyott maga mögött a civil szervezet, 2021 első felében teljesen elmaradtak a rendezvények. A klub tagjai a járvány­ügyi szigorítások miatt és saját védelmük érdekében bezárkóztak. Az első programot – egy ajkai és devecseri kirándulást – június 10-én tartották, ám azt sem a korábban megszokott létszámmal, mint ahogy az óvatosság a többi programjukra is jellemző volt.



Király Edit beszámolójából kiderült, hogy a csonka év ellenére közel húsz programon vettek részt. Ezek közt további túrák és kirándulások – például a dötki teljesítménytúra, ahol a klub által indított két csapat az első és második helyen végzett –, színházlátogatás, egyéb rendezvények egyaránt szerepeltek. Részt vettek többek közt Lovásziban a megyei tekebajnokságon, jelen voltak a Nován megrendezett Göcseji Aratónapokon, ahol női dalkörük fel is lépett, illetve szeptember 22-én az ötvenéves jubileumát ünneplő csesztregi pávakört köszöntötték. A programjaik egy részét a Lentiben és Lovásziban működő társszervekkel szervezték meg, ősszel a klub berkein belül működő kézimunkaszakkör, a „böködő kör” is megkezdte tevékenységét.

– Klubunk idén szeptemberben ünnepli fennállásának tízéves jubileumát, amiről szeretnénk méltón megemlékezni – tekintett előre az elnök. – Tudjuk, hogy tíz év nem nagy idő a civil szervezet életében, de mi azok közé tartozunk, akiknek életkorukból adó­dóan egy-egy év is ajándék lehet. Bízunk benne, hogy a járvány visszahúzódik, s nem lesz akadálya az ünnepnek – mondta.



Király Edit néhány további programot is felvázolt a tagság előtt. Január második felére újabb színházlátogatást terveznek, míg márciusra egy budapesti kirándulást, aminek keretében részt vennének Koncz Zsuzsa és Bródy János közös koncertjén is. Felmerült továbbá egy háromnapos kirándulás ötlete is, utóbbi célpontja Kapolcs környéke vagy a Balaton-felvidék lehet. Az ősszel elmaradt hagyományos faültetést márciusban pótolnák, s már szervezik a szintén szokásos kártyabajnokságot is.



A találkozón részt vett Bedő Róbert, a település polgármestere, aki szerint a Korhatártalan Klub összetartó csapat, tagjai hozzájárulnak a község gazdag kulturális és közösségi életéhez. Az önkormányzat továbbra is számít a munkájukra, így azt kérte a jelenlévőktől, hogy a jövőben is aktívan vegyenek részt a közösségi programokban.