– Az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudtuk megoldani a zöldfelületek gondozását és a hatalmas vízelvezető árkok kézi kaszálását – kezdte Ujj Tibor polgármester. Hozzátette, hogy a most átadott 35 lóerős traktor, illetve a hozzá tartozó gémes zúzó felgyorsítja és egyben meg is könnyíti a közterületek karbantartását. A fűnyíró karnak háromméteres kinyúlása van, így a rézsű és az árkok kaszálására is alkalmas. Ujj Tibor kiemelte, hogy 2010 óta a falu folyamatosan fejlődik és egyfajta aranykorát éli a település.

– Erre a falura már nem lehet ráismerni – erősítette meg a polgármester gondolatait Vigh László országgyűlési képviselő, aki gratulált a gyönyörű faluközponthoz. Kiemelte: a kistelepülési élet felértékelődött az elmúlt időszakban, és a fejlesztéseknek köszönhetően sokkal több fiatal telepszik le a falvakban.