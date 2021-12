Emellett könyvtári és orvosi helyiséget is kialakítottak, s megtörtént az informatikai akadálymentesítés is – fogalmaz a Nagykanizsai Tankerületi Központ tájékoztatója. Hozzátéve: megújult az iskolaudvar, amit füvesítettek és térköveztek. Mindezeken túl pedig egy új, minden igényt kielégítő tornacsarnok is épült.

A tornacsarnok minden igényt kielégít Fotó: Vincze Tibor