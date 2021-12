– A boronapince létesítése régi álmunk – mondta Kaj István polgármester, az Újhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke –, az épület közösségi színtérként működik, illetve a népi építészetnek is emléket állít. Később pincemúzeumként is szolgálna, ahol korabeli borászati és szőlészeti eszközöket helyezünk el, de fogadhat borkóstolókat, egyéb rendezvényeket is.

Kaj István az újhegyi boronapincénél Fotó: Gyuricza Ferenc