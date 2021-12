Az alkotó harmadszor hozta el a könyvtárba munkáit, melyek közt látható hagyományos mézeskalácsszív, fenyőfa alakú édesség, szalvétatartó és több díszes hóember-figura is.



– Az agyaghoz tudnám hasonlítani, akinek van elég ötlete és ideje, szinte bármit megformálhat a tésztából – mondta Őr Ildikó. – A mézeskalács ma is népszerű, sokan ajándékként választják szeretteiknek. Az viszont már nem mondható, hogy karácsonykor lenne szezonja, mert bármelyik évszakban nyúlhatunk a mézeskalácsért. Divatosak manapság az úgynevezett 3D-s technikával készített mézeskalácsok, mikor már egészen élethűre díszítjük a figurákat.

Őr Ildikó 5 éve foglalkozik mézeskalács- és mézespuszedli-készítéssel, bemutatókat is tart, ahol az érdeklődők ki is próbálhatják a fogásokat.

Baksa Melinda könyvtáros a kiállítással kapcsolatban elmondta, hogy üde, hangulatos színfolt az intézményben, ahol segíti az ünnepre való ráhangolódást. De nemcsak ezzel készülnek a könyvtárosok a karácsonyra, hanem – hogy szebbé tegyék a bibliotéka ablakait, illetve az oda kerülő papír fenyőfákat – hópehelygyűjtést hirdetnek. A hópihéket lehet vágni, ragasztani, hajtogatni, de egyéb technikával is készülhetnek; papírból, fonalból, dekorgumiból, vagy ami éppen otthon akad, még az újrahasznosítás is belefér. A lényeg, hogy ablakra lehessen rögzíteni. Aki a napokban hópehellyel érkezik a könyvtárba, annak finomsággal kedveskednek.