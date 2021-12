A nagyszabású zöldmezős fejlesztés a hajtásláncrendszerek csaknem teljes vertikumában élen járó kutató-fejlesztő centrumnak számító AVL List GmbH és az AVL Hungary hosszú távú elköteleződését mutatja Magyarország s Zalaegerszeg iránt, hangzott el a múlt pénteki bokrétaünnepen. Utóbbi jelzi: a júliusban indult építkezés máris elérte a legmagasabb pontját. A grazi központú társaság a világ legnagyobb független vállalatcsoportja, amely belső égésű, hibrid, valamint elektromos motorok és hajtásláncok fejlesztésével foglalkozik, és a globális járműipar egyik meghatározó szereplője.

Az AVL Hungary többek között azért választotta Zalaegerszeget új beruházása helyszínéül, mert itt található a ZalaZONE tesztpálya, amely széles körű lehetőséget nyújt járműipari tesztelésekre, rendelkezésre áll az ADAS fejlesztésekhez szükséges 5G hálózat, továbbá a város elérhető távolságban van Budapesttől, Érdtől és a cég grazi központjától egyaránt, illetve található képzett munkaerő is a térségben.

Balaicz Zoltán polgármester, Dirk Janetzko, az AVL Hungary Kft. ügyvezetője, Robert Fischer, az AVL List GmbH technológiai vezetője, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Vigh László országgyűlési képviselő a feldíszített bokrétát tartó két munkatárssal Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Dirk Janetzko, az AVL Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte: a 2002-ben alapított AVL Hungary több száz fős szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely mellett Zalaegerszegen és Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben dolgozik, elsősorban a K+F tervezés, a szimuláció, a tesztelés, a szoftverfejlesztés, a kalibráció és a gyártástervezés területén, s az új beruházás még szorosabbá teszi a már meglévő együttműködést a ZalaZONE tesztpályával.

Az épülő zalaegerszegi komplexumban az eddigiekhez hasonlóan elsősorban járműtesztelést végez majd a cég, ez magában foglalja a hajtáslánc- és a teljes járműtesztelést (mind közúton, mind tesztpályán), az ADAS és az önvezető technológia fejlesztését és tesztelését, illetve a járműdinamikai rendszerek (fék- és kormányrendszerek) tesztelését – mindezt főként a ZalaZONE tesztpályán, tájékoztatott Robert Fischer, az AVL List GmbH technológiai vezetője.

Folyamatos az építkezés az északi ipari parkban, egyre több vállalkozás települ le itt Forrás: Városmarketing Iroda

Az új létesítmény a tervek szerint 2022 februárjára készül el és májustól veszik majd birtokba. Az AVL jelenlegi zalaegerszegi telephelyén 30-an dolgoznak, a fejlesztésnek köszönhetően pedig 150 új munkatárs felvételét tervezi a cég, elsősorban fejlesztő- és tesztelő mérnököknek, illetve tesztsofőröknek, szerelőknek és méréstechnikusoknak kínál majd munkalehetőséget az új beruházás.

A kormány azt tűzte célul, hogy Magyarország ne csak a gyártás, hanem a kutatás területén is high-tech legyen, ennek érdekében a K+F ráfordításokat folyamatosan és jelentősen növeli. Ezt mutatja, hogy 2020-ban GDP-arányosan már 1,6 százalékot fordítottak e célra a 2010-es 1 százalékkal szemben, fogalmazott a bokrétaünnepen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki az AVL-t a világ legjobb független járműfejlesztő cégének nevezte, amely már 500 mérnököt foglalkoztat Magyarországon, és a zalaegerszegi tesztpálya közös működtetésében is részt vesz. A miniszter emlékeztetett: a kormány 2016-ban döntött a járműipari tesztpálya megépítéséről, amit sokan kétkedve fogadtak, mondván: „kár betonba és aszfaltba önteni a pénzt, inkább épüljön helyette egy piramis”. Az is épült, utalt az AVL szomszédságában levő kutatóközpontra a miniszter, és tesztpálya is, amiről mára bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága, a hatása pedig, hogy számos újabb fejlesztést vonz. Egyebek mellett épül a Széchenyi István Egyetem kampusza, és 2023-ban megkezdi működését a német Rheinmetall beruházásában a világ legmodernebb harckocsigyára, amihez off­road tesztpálya is épül(t), sorolta a miniszter.

Vigh László országgyűlési képviselő, a tesztpálya miniszteri biztosa közölte: a tesztpálya készültségi szintje 99 százalékos, az avatást jövő márciusra tervezik, amelyre meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt. Az építkezés azonban ezzel nem zárul le, hiszen „a gyártóknak mindig lesz újabb és újabb kérése”, aminek megfelelően tovább bővül a létesítmény.

Egy város életében önmagában az is nagy dolog, hogy 2,5 milliárd forintos beruházással 150 új munkahely jön létre, mutatott rá Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Ám a tesztpálya révén olyan gazdasági ökoszisztéma kezd kialakulni, ahol együtt van a termelés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, az egyetemi háttér, aminek fejlődéséhez az önkormányzat minden segítséget megad. Ezzel Zalaegerszeg olyan szintre lépett, amely európai, sőt világviszonylatban is elismerésre méltó.

Egyre bővül az északi ipari park

Folyamatosak a céges és az önkormányzati beruházások az északi ipari parkban. A város a közelmúltban 2,3 milliárd forintból fejlesztette a területet, ennek eredményeként épült meg a 76-os úton az oda bevezető új körforgalom. Továbbá kilenc új iparterületet alakítottak ki és közművesítettek, mostanra ezek mindegyike elkelt, s már épülnek azokon az új csarnokok. Kedvelik a cégek az inkubátorházat is, amelyet a 2010-es átadás óta már kétszer bővítettek. A kedvező díjért bérelhető műhelyek, irodák iránt töretlen az érdeklődés, így állandó a telt ház. Jelenleg nyolcezer négyzetméteren 28 vállalkozás működik.