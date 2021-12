A Kazinczy téri parkolósor pályaszerkezetének teherbírási hiányosságai burkolathibákat okoztak, ami szükségessé tette a felújítást. Tekintettel arra, hogy a belvárosi kerékpárút nyomvonala érinti a helyszínt, elengedhetetlenné vált a mielőbbi beavatkozás - hangzott el tegnap a sajtóbejáráson.

- Eredetileg ezt a felújítási munkát későbbre terveztük, de Bali Zoltán alpolgármester jelezte, hogy mivel zajlik a Mindszenty tér, Rákóczi út, Ola közötti kerékpárút építése, amely érinti ezt a térséget is, érdemes lenne a munkát előre hozni - tájékoztatott Balaicz Zoltán polgármester. - Úgy döntöttünk, hogy saját önkormányzati forrásból, a Kovács Károly városépítő programba beillesztve megvalósítjuk a beruházást. A felújításnak köszönhetően a terület méltó lett nemcsak a belvároshoz, de ahhoz a hotelhez is, amely Zalaegerszeg egyik legrégebbi épületében működik.

Böjte Sándor, a településrész önkormányzati képviselője elmondta: a parkolórekonstrukcióval, a kerékpárúttal és a környékbeli épületek megújításával impozáns megjelenést kap a városrész.

A kivitelezést két hét alatt elvégezték a Kazinczy téren, ahol a parkoló teljes felülete öt centiméternyi új aszfaltburkolatot kapott és a megfelelő csapadékvíz- elvezetés érdekében új víznyelő is épült, valamint a régi akna- és szennyvízfedlapok cseréje is megtörtént.

- Az északi oldalon 113 folyóméteren új szegély is készült, valamint a burkolati jelek festése is megújult - tájékoztatott a részletekről Bali Zoltán alpolgármester. Hozzátette: a megyeszékhely belvárosához kapcsolódó kerékpárút- fejlesztés, valamint a környéken megújuló középületek mellett szeretnének rekonstrukciót végrehajtani további utakon és járdákon is, hiszen akkor a Mindszenty tértől egészen a Munkácsy utcáig terjedő területet egy nagy térként tudják majd kezelni.

A tegnapi program zárásaként dr. Koczka Csaba, a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetője és Varga Csaba, az Arany Bárány Hotel vezetője köszönte meg, hogy a tervezettnél korábban készülhetett el a parkoló.