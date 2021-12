- Idén több kisebb munkálatot is elvégeztünk – folytatta. – A ravatalozó nyílászáróit kicseréltük, kifestettük a helyiségeket, újakra cseréltük a drapériákat, kivágtuk a beteg fákat, és ültettünk helyettük, a temetőkerítés oldalához pedig drótháló került. Parkosítottuk a kultúrház udvarát, illetve több helyen is a településen és saját erőből az önkormányzat udvarán mobil garázst építettük két beállással az elnyert traktor és eszközök tárolására. Építettünk buszmegállót és megújultak az óvoda belső terei is. Emellett rendezvényeket tartottunk a nőnaptól az adventi programsorozatig, részt vettünk kiránduláson, szüreti felvonuláson, Márton-napi újborkóstolón. Terveink vannak a jövőre nézve is: utakat, járdákat szeretnénk felújítani, illetve folytatni a kultúrház fejlesztését, korszerűsíteni az óvodai játszóudvart és további programokat tartani, amenynyiben lehetséges.