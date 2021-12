Borsosné Csányi Éva intézményvezető úgy fogalmazott: szeretnék, hogy tudatosuljon a gyerekekben, ki is volt a névadó, s mit tett a szülőfalujáért, így a vetélkedő ennek elmélyítését szolgálta, például az életével, munkáival kapcsolatos kérdésekkel. Színdarab is készült erre az alkalomra, amely dr. Szántó Imre munkásságát dolgozza fel, de betegség miatt ezt később mutatják be.