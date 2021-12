– A Csoóri-program segítségével tudtunk citerákat vásárolni, készíttethettünk cipőket, vehettünk ruhaanyagot, amiből a tagok varrták meg az autentikus kiskomáromi népviseletet, a gyönyörű gyöngyös neccet pedig ifjú tagunk, Téczely Krisztián készítette – magyarázta Nagy Jolán. – Hívhattunk énektanárt is. Ami a repertoárunkat illeti: gerincét a kiskomáromi népdalok és dalcsokrok alkotják, ehhez jön még a Péczely Attila által a térségben gyűjtött 80 népdal, amihez Péczely Péter is sok háttéranyagot bocsátott a rendelkezésünkre. Most ezek betanulásán dolgozunk ezerrel. Ezeken kívül természetesen, egyházi énekeket, nótákat is tartalmaz a repertoárunk, illetve a szintén zalakomári születésű Riersch Zoltán költő verseit is megzenésítettük. S habár 50-60 év a csapat átlag­életkora, reméljük, hogy még sokáig tudunk együtt dalolni és citerázni. Persze nem haragszunk meg, ha jelentkeznek a sorainkba fiatalok.