- Egy tőről, a természetből fakadunk mi emberek és az illóolajok is, így amikor magunkhoz vesszük, ugyanúgy elkezdenek dolgozni értünk, mintha magukért tennék, ezért is nagyon hatékonyak testi, lelki problémák, kihívások megoldására. Három fő felhasználási módjuk van, egyik az inhalálás, belélegzés, amit aromaterápiának is nevezünk. Ezt végezhetjük akár hidegpárásítón keresztül, vagy cseppenthetünk a tenyerünkbe és onnan lélegezzük be.