– Az egész világ, a lakosság és az egészségügyi rendszer is egyre nehezebben viseli el a koronavírus sokadik támadását – fogalmazott. – Az első alkalommal mindenki úgy gondolta, hogy egy-két hétig tart, lezajlik, ilyen is volt és elfelejtjük az egészet. Most, hogy már a negyedik hullámot éljük meg, egyre nehezebben toleráljuk, egyre ingerültebbek, kimerültebbek vagyunk. A lakosság nehezebben fér hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz, a krónikus betegek gondozása akadozik, súlyosabb esetben ellátatlanságra is panaszkodnak.

Boros Károlyné, az ápolási egyesület zalai vezetője szerint az oltás

felvétele jelenti a kiutat a koronavírusból Fotó: ZH Archívum