Mint az igazgatóhelyettes elmondta, a technikumi diákokat a honvédség anyagilag is támogatja, az alapösztöndíjat ugyanis megduplázza, és a tanulmányi eredménytől függően még ez is emelkedhet. Az emelt ösztöndíj mellett kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, akár a városhoz közel lakó diákok számára is. A kollégiumi környezet pedig jótékonyan szolgálja a csapatépítést, a rend és fegyelem elsajátítását. Havonta egy hétvégén katonai létesítményeket keresnek fel, bővítendő a diákok ismereteit és erősíteni a pályaorientációt. A programok szervezésben és az oktatásban a Sipos Gyula Területvédelmi Ezred segíti az intézményt.