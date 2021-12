– Az önkéntesség nem tanítható, és arra rábeszélni sem lehet senkit – szögezte le elöljáróban dr. Barbalics Józsefné. – Ez vagy belülről jön, vagy nem, nálunk hála Istennek a családból fakad, régi hagyományunk a jótékonykodás. A nagynéném a pécsi karitász vezetője volt. Mi is ott, a Mecsekben éltünk, s akkor még fával fűtöttek, a vizet pedig úgy hordták be vödrökben az emberek, mi pedig középiskolásként az osztálytársaimmal ebben segítettünk az időseknek. De a férjem családja is ilyen volt. Ez indukálta a kanizsai városi karitászcsoport megalakulását is: még a Sugár utcán laktunk, így a piarista kápolnába jártunk szentmisére, s az iskola akkori igazgatója, Vereb Zsolt atya misék után rendszeresen agapéra várta a szülőket. Volt egy 11 fős kör, akik mindannyian ismertük egymást, rendszeresen ott voltunk, vittünk süteményt, s megbeszéltük, hogy azon a héten ki mit segített másnak; mert nemcsak én gondolkodtam így a férjemmel, hanem, mint kiderült, elég sokan. A személyes történetek hallatán felvetettem: mi lenne, ha létrehoznánk egy helyi karitászcsoportot a pécsi szerveződés mintájára? Csináljuk közösen, úgy könnyebb. Hát így született meg a nagykanizsai városi karitász a Jézus Szíve Plébánián, melynek akkori plébánosa, Fliszár Károly atya maximálisan mellénk állt.

Balogh László, a város polgármestere októberben díszoklevéllel köszöntötte a 15 éves karitász tagjait, melyet a nevükben dr. Barbalics Józsefné elnök vett át Fotó: ZH