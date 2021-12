Az esten elhangzott, hogy a mintegy 11 millió lakosú Benin a világ egyik legszegényebb országa, ahol a minimális bér 20 ezer forintnyi helyi fizetőeszköznek felel meg. Az ország déli része némileg fejlettebb, az északi területek – amelyek Burkina Fasoval és Nigerrel szomszédosak – azonban teljesen elmaradottak, és azokat az ottani zavargások miatt nem is javasolják turistáknak. Amennyiben az utazás halaszhatatlan, fegyveres kísérőkre is szükség van. Musits Róbert elmondta, hogy első kiutazása alkalmával a helyi hírek éppen egy lefejezett francia turista holttestének megtalálásáról szóltak. A lakosság zöme színes bőrű, európai embert csak nagyon ritkán látnak. Az infrastruktúra szintén elmaradott, a lakosság 75 százalékának nincs hozzáférése elektromos áramhoz, 70 százalékuk közvetlen vízvételi hellyel sem rendelkezik. Az iskolázottság szintje is alacsony, az analfabetizmus aránya mintegy ötven százalékot tesz ki az országban.

Musist Róbert zalalövői előadása

közben Fotó: Gyuricza Ferenc