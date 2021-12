Ez egy nagyon boldog időszakom volt, tényleg minden pillanatom be volt táblázva. Ráadásul azon a nyáron ismét elkezdhettem rendezvényeken énekelni, és még a szerelem is rám talált. Nagyon örültem, hogy előzenekara voltam a Bagossy Brothersnek, vagy az Anna and the Barbiesnak. Kaptam egy olyan csodálatos felkérést is, ami számomra mindent vitt: a Tátrai Band előzenekara lehettem volna a Pál Kriszti Acoustikkal, amit sajnos a Covid ismét átírt. Átnapolták a koncertet, ami végül elmaradt.

Fotó: Kovács Annamária Laura, aki az élőzene nélkül maradt zenészek drámájáról készített fotósorozatokat. / Levegőt!