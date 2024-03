A Zalaegerszegi Törvényszéken dr. Gergye Tamás bíró által szerdán hozott ítélet szerint az 57 éves K. Dusan emberölés kísérletét követte el, de nem büntethető elmeállapota miatt, ezért felmentette a vád alól, és elrendelte kényszergyógykezelését .

A szlovén állampolgárságú férfi féltékenysége miatt 2023. február 23-án hajnali fél kettő körül Tornyiszentmiklóson a házuknál összevitatkozott 70 éves élettársával. Magához vett egy 8 centiméteres pengéjű kést, amit a nő nyakához tartva kivonszolta őt a házból. Először próbálta az udvaron parkoló autóba tuszkolni, amikor ez nem sikerült, löködte maga előtt és elindult vele a falu temetője felé. Eközben szlovénul folyamatosan azt kiabálta, hogy „megöllek”, „rendőrség”, és a kezében egy vasszerszámmal csapkodta a kerítéseket. Miután már lakatlan, fás-bokros területhez értek, a férfi ököllel megütötte a nőt, majd a késsel háromszor is feléje szúrt. Ezt a nő kétszer a kezeivel hárította, míg a harmadik, legalább közepes erejű szúrás a hasát érte, megsértve a máját is, és életveszélyes sérülést okozott. A férfi ezután rászólt, hogy maradjon ott, majd távozott, míg az asszony hazafelé indult. A Petőfi utcában gyalogoló hálóinges nőre az ott élő egyik szomszéd figyelt fel, miután hallotta a hangoskodást, ezért kiment a háza elé. Mikor meglátta a hálóingben hazafelé tartó erősen vérző nőt, hívta a rendőrséget. A kiérkező járőrök a lakásába visszatért asszonyt mentővel szállíttatták kórházba. Az asszony hasát ért szúrás közvetlen életveszélyt okozott, amely csupán azért nem volt halálos, mert időben szakszerű ellátásban részesült.

Emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás a férfi ellen, aki egyik vallomásában elismerte a szúrást, később azonban arról beszélt, hogy a nő megcsúszott és beleesett a késbe.

Ezt az állítását megerősítette a szerdai tárgyaláson is, amin egyébként videós távmeghallgatással vett részt, ugyanis az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják fogva. A férfi azt is állította, hogy a vágást sebészek okozták az élettársának, aki meg akarta őt mérgezni, és egy amerikai katonával csalta.

Az eljárásban elrendelt szakértői vizsgálat megállapítása szerint a szlovén férfi a tettének elkövetésekor is fennálló elmebetegsége, paranoid pszichózis miatt nem volt képes a cselekmény társadalomra való veszélyességének felismerésére, illetve ennek megfelelő viselkedésre. Erre figyelemmel az ügyészség a vádlott felmentését és kényszergyógykezelését indítványozta.

A védő gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés megállapítását indítványozta azzal, hogy mellőzhető a kényszergyógykezelés. Véleménye szerint megfelelő gyógyszerezés és kontroll mellett járóbeteg-ellátásban is elérhető, hogy a férfi ne kövessen el hasonló cselekményt.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott fellebbezést jelentett be a kényszerintézkedés mellőzése érdekében.