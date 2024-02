A múlt héten tartott akcióról Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága adott ki tájékoztatást. Eszerint február 16-án húsz járőrt és egy egész kutyafalkát vetett be a NAV Rajkán, Hegyeshalomnál és az M1-es autópályán fokozott ellenőrzésre. Alig néhány óra elteltével a sztrádán egy litván furgon a román utánfutójával fenn is akadt a pénzügyőri mustrán. Az utasokkal teli jármű utánfutójából, a csomagok alá rejtve 50 kilogramm vízipipadohány került elő. A sofőr meglehetősen paprikás hangulatba került, amikor kiderült, hogy az utasa nagy értékű illegális csomagot rejtett a többiek holmija alá, és emiatt meg kellett szakítaniuk olaszországi útjukat. Az egyenruhások a négymillió forint értékű, magyar zárjegy nélküli vízipipadohányt lefoglalták. Az 59 éves férfi több millió forint jövedéki bírságra számíthat és költségvetési csalás bűncselekmény miatt is felelnie kell.

Az ellenőrzéssorozat végéig a pénzügyőrök csaknem száz járművet vizsgáltak át, további hét esetben találtak illegális dohányárut és ismeretlen eredetű alkoholterméket, közel egymillió forint értékben. Ezekben az ügyekben jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.