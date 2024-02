Ezen az információn elindulva jutottak el ahhoz a budapesti férfihez, akitől a zalaegerszegiek egymástól függetlenül szerezték be az amfetamint, ecstasy-tablettákat, speed-port. A hálózatban a lánc további szeme az a felsőpakonyi, fodrász végzettségű, de vegyipari ismeretekkel bíró férfi volt, aki az amfetamint gyártotta. Az üzemet a budapesti bérelt lakásában rendezte be. Róla az is kiderült, hogy több éve már hetente-kéthetente egy budapesti ismerősétől amfetaminolajat vásárolt a “főzéshez”, a kábítószer előállításához. Az ehhez szükséges eszközöket, vegyszereket is megtalálták a rendőrök a lakásán, amikor február 13-án lecsaptak rá a nyomozók.

Dr. Jandó Zoltán alezredes, kiemelt főnyomozó arról számolt be, hogy a felsőpakonyi férfit az után pár perccel fogták el, hogy budapesti ismerősétől megvett 1,5 liter amafetaminolajat. Az eladó bérelt lakásában is találtak a rendőrök az amfetamint előállításához, csomagolásához szükséges eszközöket, a hűtőszekrényben pedig 6 kilogramm tömény kábítószerre bukkantak.



Az akcióval párhuzamosan került rendőrkézre az a budapesti építési vállalkozó, aki rendszeresen értékesített drogot az országban sokfelé, a zalaegerszegi kábítószer-kereskedőknek is.

A lakásán a dílerséget alátámasztó eszközöket és kisebb mennyiségben drogot foglaltak le.

A zalaegerszegi kábítószer-vásárlókkal szemben is intézkedtek a rendőrök. Egy fiatalembernél a munkahelyén találtak drogot. Az már kereskedői tevékenységére utalhat, hogy a szülei otthonával szemközti társasházi lakást bérelte, ahol a rendőrök nagy mennyiségű kábítószert, 901 darab ecstasy-tablettát, fél kiló speed-port foglaltak le. Emellett lakásban a drog értékesítéséhez használatos eszközök is voltak. Szintén ehhez a férfihoz köthetően nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, mégpedig az édesanyjától, aki ellen pénzmosás miatt indult eljárás.

Lefoglaltak 901 darab ecstasy-tablettát

Az ügyben még egy személyt gyanúsítottak meg kábítószer birtoklásával, és várhatóan ez a kör még bővülni fog.

Eddig négy, harmincas, negyvenes éveiben járó személyt vettek őrizetbe, letartóztatásukat elrendelte már a bíróság. Az eljárásban lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke meghaladja az 50 millió forintot. A nyomozás adatai szerint az illegális laborban talált mennyiség többszörösét is képesek lettek volna előállítani rövid idő alatt. A felsőpakonyi férfi elmondása szerint havonta-kéthetente gyártotta az újabb adagokat, alkalmanként 2-3 kilónyit, de ennél többre is képes volt.

Üzemi méretben készült a drog

