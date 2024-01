Ennek lényegét dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. A kitartó udvarlása miatt vádlottá lett 32 éves zalaegerszegi férfi 2018 év végén az egerszegi főpostán rendszeresen ugyanannál az ügyintézőnél adta fel a leveleit. Ennél azonban többet is akart, párkapcsolatot szeretett volna kialakítani a postáskisasszonnyal, ezért rendszeresen, naponta felkereste őt a postán. Munka után pedig az épület bejáratánál megvárta őt, követte, próbálta hazakísérni, emellett rendszeresen különböző ajándékokat vitt be neki a munkahelyére annak ellenére, hogy a postáskisasszony a kapcsolattartástól határozottan elzárkózott, és több ízben is felszólította a férfit, hogy hagyja békén, ne keresse őt.

A férfi nem tántorított, egy népszerű internetes közösségi alkalmazáson keresztül is kapcsolatba próbált lépni a nővel, aki azonban ezt letiltotta. A fiatal férfi ezt követően kézzel írt leveleket vitt be szíve választottjának a munkahelyére. Ezen túlmenően, hogy a hölggyel kapcsolatba léphessen, 2021 év elejétől a postáskisasszony édesanyját és kolléganőjét is rendszeresen, naponta felkereste, valamint üzeneteket küldött nekik.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a postáskisasszony által előterjesztett magánindítványra tekintettel zaklatás vétsége miatt emelt vádat a tolakodó férfival szemben.