Tavaly Zalaegerszegen több társasházi tűznél is akadályozta a beavatkozást a lakásokban felhalmozott szemét, papír és lom. Tegnap egy kallósdi lakóházban keletkezett tűz oltását nehezítették a felhalmozott tárgyak, ráadásul egy ember életét már nem lehetett megmenteni.

Ne kockáztassuk az életünket és másokét, inkább szabaduljunk meg a felesleges holmiktól!

Sokan nem tudnak megválni régi, használaton kívüli tárgyaiktól, mert sajnálják kidobni, vagy reménykednek, hogy még hasznosak lesznek, vagy egyszerűen lusták elpakolni őket. Pedig a törvény is előírja, hogy lakóépületben csak annyi és olyan éghető anyag tárolható, ami összhangban van a rendeltetésével. Tetőtérben, padlástérben éghető anyagok tárolása tilos!

A törvényi szabályok mellett a tűzoltók tapasztalatai is fontosak. Nagy veszélyt jelent, ha éghető anyagot tárolunk a padlástérben, pincében, alagsorban, erkélyen vagy teraszon, de bajt okozhat az is, ha a lakótérben, melléképületben vagy garázsban halmozzuk fel őket. Ez különösen a többlakásos és többszintes társasházakban jelent problémát. Ha ezzel másokat is veszélyeztetünk, akkor akár büntetőjogi következményei is lehetnek. Az épületek tűzterhelése függ az ott tárolt éghető anyagok mennyiségétől és fajtájától. Ha ez meghaladja a tervezés során figyelembe vett átlagos tűzterhelést, akkor az épületszerkezetek hamarabb elveszíthetik tartószilárdságukat egy tűzesetkor.

A felhalmozott éghető anyagok gyorsabban és erősebben égnek, és több füstöt is termelnek, ami megnehezíti a menekülést és a tűzoltást.

A lakók felelőssége, hogy megszabaduljanak a felesleges éghető anyagú tárgyaiktól. Ezt többféleképpen is megtehetik: ha értékes, eladják, ha használhatatlan, kidobják a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ha nagy a mennyiség vagy a méret, akkor hulladékgyűjtő udvarba viszik, vagy kihasználják az éves lomtalanítást. De semmiképpen se hagyják a természetben!

A lakóközösségek felelőssége, hogy rendszeresen szervezzenek lomtalanítást megfelelő cégekkel!

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)